Gonzalo Miró lanza una significativa pregunta en 'Malas lenguas Noche' tras escuchar a Tellado decir que Vox es "centro derecha"

Hace unos días, el secretario general del PP, Miguel Tellado, concedía unas declaraciones que no tardaban en hacerse virales. Sobre ello han hablado este sábado, 11 de julio, en 'Malas Lenguas Noche' donde Gonzalo Miró ha vuelto a ser uno de los más claros y directos al dar su opinión al respecto.

Durante una visita al XVI Feirón Medieval dos Andrade, en Pontedeume (A Coruña), Tellado fue preguntado por los medios de comunicación por el posible impacto electoral de los pactos con Vox en las comunidades autónomas. El político no solamente no le dio importancia sino que, además, definió al partido liderado por Santiago Abascal como de "centroderecha": "Hemos decidido pactar con el partido afín, con el partido con el que compartimos un espacio ideológico, el centroderecha, que es Vox".

Unas declaraciones que han sido analizadas este sábado en 'Malas Lenguas Noche', la versión nocturna del programa vespertino de TVE. "¿Decir esto es oportuno? ¿O es blanquear?", se empezaba preguntando Jesús Cintora, antes de dar paso a Gonzalo Miró quien, con contundencia, dejaba claro que "decir esto es mentir. Esto no es ni blanquear ni nada por el estilo, esto es mentir".

Aunque en opinión del colaborador, "no ya por Vox, no porque Vox sea un partido de extrema derecha, es que de hecho yo creo que escuchando esto de Tellado, probablemente incluso en Vox se ofendan. Probablemente Santi Abascal y compañía dirán '¿qué yo soy de centro? ¿Pero tú de que vas?'. Eso probablemente sea la reflexión dentro de Vox".

La pregunta de Gonzalo Miró que invita a una reflexión

Pero lejos de quedarse ahí, Gonzalo Miró formuló una pregunta a modo de reflexión: "¿Qué hace el PP que sea de centro? Yo necesito que alguien me explique ¿qué medidas o qué reflexiones o qué tipo de políticas propone el PP que sean de centro?". "Yo entiendo que lo querrán hacer porque es un discurso para captar votantes y demás pero en cuanto a las medidas, en cuanto a lo que hacen, no hay nada del PP que sea de centro, absolutamente nada", aseguró el presentador de 'Directo al grano'.

Además, dejó claro a Tellado que "con quien están pactando es con la extrema derecha. Es que debatir sobre esto es como debatir si el cielo es azul. Es que si Vox no es extrema derecha, ¿quién lo es?", sentenció Gonzalo Miró. Y es que, tal y como recordaron en el programa de La 1, Vox recuperó en sus filas a Fernando Paz, el ensayista que niega el Holocausto, apoya las terapias de conversión y defiende a Franco. Un claro ejemplo de que, precisamente de centroderecha no es.

El pacto del PP de Juanma Moreno Bonilla con Vox en Andalucía ha sido muy criticado por los partidos de izquierdas. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se mostró especialmente duro con Alberto Núñez Feijóo, del que dijo que pasará a la historia como "el gran blanqueador" de la ultraderecha en España.

Según López, el PP ha optado por "copiar los insultos, las políticas y los discursos de odio de Vox", hasta tal punto de que cree que, a día de hoy, "es imposible diferenciar al PP de Vox". Además, acusó al principal partido de la oposición de asumir "todos los marcos de la ultraderecha" como sus campañas contra la inmigración, sus ataques a los derechos de las mujeres e incluso al sistema electoral español, dando a entender que Gobierno podría estar preparando un "pucherazo" de cara a las elecciones generales.