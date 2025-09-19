Alejandra Herranz desaparece del 'Telediario' de TVE y esta es su nueva e inesperada sustituta

Este viernes los espectadores que hayan visto el 'Telediario 1' de TVE se habrán sorprendido al ver que en lugar de Alejandra Herranz como es habitual se encontraba otra presentadora de los informativos al frente.

Y más allá de la ausencia de Alejandra Herranz, que tal y como ha verificado El Televisero, se ha debido a asuntos personales, la noticia es que la encargada de tomar su relevo ha sido Lourdes Maldonado.

De esta forma, la presentadora que hace dos semanas se estrenaba como presentadora del 'Telediario Fin de Semana' junto a Marc Sala y de 'Informe Semanal', se ponía este viernes al frente del 'Telediario 1' en sustitución de Alejandra Herranz siendo su nueva sustituta.

Suspendidos los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un incendio entre las provincias de Guadalajara y Soria.



▶https://t.co/w5yKelrlK4 pic.twitter.com/enHVuzSKGU — Telediarios de TVE (@telediario_tve) September 19, 2025

Lourdes Maldonado, la sustituta de Alejandra Herranz

Lourdes Maldonado en el 'Telediario 1'

Cabe recordar que hasta ahora la habitual sustituta de la presentadora había sido Sirun Demirjian, que desde esta temporada ha dejado la pantalla y el 'Telediario matinal'. También durante el mes de agosto fue Lara Siscar quién se encargó de presentar el informativo de sobremesa antes de convertirse en la nueva corresponsal de TVE en Lisboa.

Con ello, se da la circunstancia además de que Lourdes Maldonado ha regresado a una franja que conoce a la perfección pues durante años fue la encargada de presentar 'Antena 3 Noticias 1' junto a Vicente Vallés de 2012 a 2016. También en Telemadrid condujo el informativo de sobremesa junto a Diego Losada entre 2017 y 2021.

Este inesperado cambio en el 'Telediario 1' se produce en plena renovación de los informativos de TVE con la incorporación de Pepa Bueno al 'Telediario 2' y de la propia Lourdes Maldonado con Marc Sala al fin de semana y Lorena Baeza al matinal.

Una revolución que además coincide con el mejor momento de los 'Telediarios'. De hecho, la primera edición del 'Telediario' conducida por Alejandra Herranz se consolidó en segunda posición por delante de 'Informativos Telecinco' y por detrás de 'Antena 3 Noticias' con una media del 12.4% y 1.133.000 alcanzando su mejor cuota desde 2019.