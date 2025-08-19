El hilarante desliz de Alejandra Herranz en el Telediario de TVE que resuelve de esta manera en directo

Alejandra Herranz regresaba este lunes a TVE para ponerse al frente del 'Telediario 1' tras sus vacaciones. Una vuelta con la que la presentadora se anticipa a la nueva temporada de los informativos de TVE que vivirá una auténtica revolución con nuevas caras en la que ella junto a Álex Barreiro son los únicos que se mantienen del equipo actual.

El regreso de Alejandra Herranz se ha producido en plena oleada de incendios que están asolando a España con más de 340.000 hectáreas quemadas tal y como el 'Telediario 1' explicaba este martes tras conectar con los puntos más afectados por los fuegos.

Una oleada de incendios que ha dejado además otros problemas como el corte de la línea de tren entre Galicia y Madrid tal y como explicaba Alejandra Herranz antes de sufrir un hilarante desliz del que ella misma se daba cuenta y rectificaba de inmediato.

"Con el fuego en el norte todavía sin control, la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Galicia sigue suspendida, lleva ya seis días sin circular", empezaba diciendo la presentadora. "Con miles de pajeros, de pasajeros que se han quedado sin poder viajar", soltaba entonces dándose cuenta del error que había cometido y corrigiéndose de forma rotunda siguiendo con su crónica.

Miles de pajeros RT pic.twitter.com/EWwNuU3SIu — roca 🪨 (@rocachonda) August 19, 2025

Más allá de este desliz, cabe destacar que el 'Telediario 1' de este lunes anotó uno de sus mejores resultados coincidiendo con la vuelta de Alejandra Herranz tras marcar un gran 14,2% y 1.282.000 espectadores en La 1, que con su dato del Cabal 24 horas suma un 15.1% siendo su tercer mejor marca del año.