Esta es la nueva presentadora de 'Informe Semanal' en TVE en relevo de Lara Siscar, que ya tiene nuevo destino 

Tras la marcha de Lara Siscar, que vivió su última emisión al frente 'Informe Semanal' el pasado sábado 30 de agosto, TVE ya ha elegido a su sustituta para asumir los mandos del programa desde este fin de semana. Será Lourdes Maldonado quién se ponga al frente del programa este sábado a las 21:30 horas, coincidiendo también con su debut en el 'Telediario Fin de Semana'.

Tras un año y cinco meses al frente del formato de La 1, Lara Siscar ha tenido que despedirse del espacio para asumir su nueva etapa profesional desde la corresponsalía de Televisión Española en Lisboa, tomando el relevo de Belén Lorente, que ha ocupado el puesto en la capital portuguesa durante los últimos seis años también. Así, el longevo formato de reportajes cambia de maestra de ceremonias desde este sábado.

Lourdes Maldonado asume el puesto de Lara Siscar en 'Informe Semanal' y el 'Telediario Fin de Semana' tras su marcha

Lourdes Maldonado presentará 'Informe Semanal' desde este sábado 6 de septiembre, mismo día en el que protagonizará su debut en la edición de fin de semana del 'Telediario'. La periodista compaginará ambas tareas con la ayuda de Marc Sala, que se pondrá al frente de la edición nocturna del informativo mientras la presentadora conduce el espacio de reportajes de la noche de los sábados.

Lara Siscar y Ángela García Romero (@gr_angela), nuevas corresponsales de TVE en Lisboa y Nueva York.



🔹 @lourdesmaldonad presentará @InformeSemanal https://t.co/X812el2JgT pic.twitter.com/otOrURqf0N — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 5, 2025

Además, el formato de La 1 arranca la nueva temporada televisiva con ligeros cambios, como una nueva línea gráfica. Aunque su clásica cabecera permanecerá intacta en esta nueva etapa marcada por el estreno de la que será la quinta presentadora del programa en los últimos cinco años. Tras la despedida de Rosa María Molló, le siguió Marisa Rodríguez, después Ana Blanco, desde marzo de 2024 Lara Siscar y por último, Lourdes Maldonado.

Cabe recordar que Lara Siscar ha estado vinculada al ente desde 2003, pasando de reportera a conductora de distintos espacios, entre ellos el 'Telediario Fin de Semana', que ha conducido desde 2018 hasta el pasado domingo 31 de agosto, cuando se despidió del informativo así como de 'Informe Semanal' para emprender su nueva etapa desde la corresponsalía de TVE en Lisboa.

Licenciada el Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, además de completar su formación con estudios complementarios de Periodismo en la Universidad de Burdeos, Lourdes Maldonado inició su carrera profesional en la televisión local de Gipuzkoa Telebista (1997-2000). No fue hasta 2022 cuando inició su etapa en TVE, cuando llegó a La 1 para presentar 'Hablando claro' junto a Marc Calderó, espacio que condujo hasta septiembre de 2023.