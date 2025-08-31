'Informe semanal' se renueva también en plena ola de cambios en TVE con la inesperada despedida de su presentadora

TVE renueva sus informativos desde este lunes 1 de septiembre con el regreso de Pepa Bueno como la cara estrella del 'Telediario' al ponerse al frente del 'Telediario 2'. Pero además, el programa más célebre de nuestra televisión, 'Informe Semanal' también comenzará una nueva etapa desde la próxima semana.

Así, aunque hasta ahora no había ninguna pista ni información sobre que 'Informe Semanal' también formara parte de la renovación de los informativos de TVE, fue Lara Siscar la encargada de anunciarlo este sábado al final del programa en el que ella misma se despidió de la audiencia.

De esta manera, Lara Siscar dejará también 'Informe Semanal' después de ser apartada también como presentadora del 'Telediario fin de semana' junto a Igor Gómez para ser relevados desde la próxima semana por Marc Sala y Lourdes Maldonado.

"Pues así despedimos el programa de hoy y permítanme que aproveche para dar la bienvenida a una nueva etapa que está a punto de empezar. Ha sido un honor formar parte de un programa histórico con una audiencia exigente", empezó diciendo.

"Informe Semanal les espera el sábado que viene. No falten. Hasta la próxima", concluyó Lara Siscar en lo que fue su despedida del formato tras un año y seis meses al frente del formato tras tomar el relevo de Ana Blanco después de su jubilación anticipada.

Por el momento, se desconoce quién será el nuevo presentador o presentadora de 'Informe Semanal' y cuál será el nuevo destino de Lara Siscar tras quedar apartada de los 'Telediarios' y del célebre formato de los sábados por la noche. Todo apunta a que se mantendrá como redactora en alguna de las ediciones o bien pase al Canal 24 horas donde ya fue presentadora.

Lara Siscar se ha despedido esta noche de Informe Semanal tras tres años al frente del programa más longevo de RTVE y las teles europeas



La semana que viene arrancará nueva etapa el programa de la que no se conocen muchos detalles al respecto pic.twitter.com/tIo0jG8UjS — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) August 30, 2025

Asimismo, desde la cuenta oficial de 'Informe Semanal' en X han querido despedirse y darle las gracias a Lara Siscar. "El equipo de @InformeSemanal también quiere darle las GRACIAS a Lara Siscar por ponerle cara, voz y alma al programa. Muchos Especiales recorridos... #10AñosFelipeVI desde @Teatro_Real, resumen #2024 desde #Paiporta por la #dana, #5AñosCovid... ¡Te echaremos de menos!", aseguran.

...el equipo de @InformeSemanal también quiere darle las GRACIAS a Lara Siscar por ponerle cara, voz y alma al programa. Muchos Especiales recorridos... #10AñosFelipeVI desde @Teatro_Real, resumen #2024 desde #Paiporta por la #dana, #5AñosCovid... ¡Te echaremos de menos! 🤗😘🥰🥲 pic.twitter.com/NnAsSbDLgy — Informe Semanal (@InformeSemanal) August 31, 2025

'Informe semanal' se suma al terremoto de cambios de los informativos de TVE

De esta forma, 'Informe Semanal' se suma a los cambios que ejecutará TVE en sus informativos desde este lunes 1 de septiembre. El 'Telediario Matinal' será el primero en arrancar su nueva etapa con la incorporación de Lorena Baeza ('La hora de La 1', 'El objetivo') como presentadora junto a Álex Barreiro en relevo de Sirun Demirjian. Mientras que en el 'Telediario 1' todo sigue igual con Alejandra Herranz.

Por la noche, será Pepa Bueno la que trece años después se vuelva a poner al frente del 'Telediario 2'. Lo hará además por todo lo alto pues tras el informativo se encargará de hacer la primera entrevista al presidente del Gobierno tras todo lo sucedido este verano con los incendios. Finalmente, Marc Sala y Lourdes Maldonado se pondrán al frente del 'Telediario fin de semana' desde el próximo 6 de septiembre.