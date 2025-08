Los 43 estrenos del mes de agosto de 2025 que llegan a Netflix, Movistar+, Prime Video, HBO Max, Disney+ o Apple TV+

Sin querer ya estamos en el mes de agosto. Algunos dirán que ya es el comienzo del fin del verano. Otros pensarán que por fin empiezan las vacaciones y pueden disfrutar de tiempo libre. Lo que sí es cierto es que las plataformas de streaming se han guardado varios de sus grandes estrenos para este mes estival. Así que Netflix, Apple TV+, Prime Video, Movistar Plus+ o MAX tienen a punto una lista de títulos perfectos para pasar las noches junto al aire acondicionado.

Una de las apuestas fuertes de este mes llega de la mano de AppleTV+ con 'El gran guerrero', la nueva superproducción de la plataforma, con Jason Momoa de protagonista, y muy activamente implicado en el proyecto. Si queremos más acción, también tenemos la temporada final de 'Memento Mori', o 'Butterfly', ambas en Prime Video. Pero también nos llega 'Quebranto' a Disney Plus, con la superestrella de la música Tini Stoessel, o el esperadísimo regreso de 'Miércoles', de Tim Burton, tres años después de la primera temporada. Obviamente con la vuelta de Jenna Ortega como la niña con un humor más negro de la televisión.

Y si queremos humor negro e intenso, tenemos la llegada a Netflix de las dos temporadas de 'Muertos S.L.' que ya fueron estrenadas en Movistar Plus+. O la nueva serie del creador de 'BoJack Horseman', que llega a Netflix con el nombre de 'Long story short'. Es decir, multitud de propuestas diferentes y originales que van a llenar el mes de agosto de novedades. Y sí, no te puedes perder ni una sola.

El gran guerrero

Sinopsis: Historia ambientada durante la unificación de las islas hawaianas en el siglo XVIII desde una perspectiva indígena. Un jefe militar hawaiano, el guerrero Ka'iana se une a una sangrienta campaña para unir las islas en guerra e intentar salvarlas de la amenaza de la colonización occidental.

Jason Momoa vuelve al mundo televisivo tras la infravalorada 'See' con 'El gran guerrero'. Co-creada por el propio Momoa y Thomas Pa'a Sibbett, la serie narra la unificación y colonización de Hawái desde una perspectiva indígena. Ambos creadores además tienen ascendencia nativa hawaiana. La serie cuenta con un reparto predominantemente polinesio, y es una de las ficciones más esperadas de este verano. Además, como añadido, 'El gran guerrero' cuenta con el compositor ganador del Grammy y el Oscar Hans Zimmer, que ha escrito el tema principal de la serie. Y, además, ha co-producido la partitura de los nueve episodios con el compositor James Everingham. "Este es definitivamente mi sueño. Me refiero a hablar sobre representación", confesó Momoa al medio Hawaiian News. "Nunca he tenido la oportunidad de interpretar algo como un ancestro".

Plataforma: AppleTV+

Fecha de estreno: 1 de agosto

Memento Mori (Temporada 3)

Sinopsis: Augusto traza un plan de venganza antes de seguir con su legado. Aunque su plan tiene un punto débil: Erika. El inspector Sancho se mete en la mente del asesino y consigue anticiparse a Augusto, aunque el desenlace será inesperado.

La última temporada de una de las series españolas más exitosas de Prime Video llega casi por sorpresa este 1 de agosto. Los nuevos episodios adaptarán la tercera parte de la saga literaria 'Versos, canciones y trocitos de carne', escrita por el autor ganador del Premio Nadal 2024 César Pérez Gellida. Yon González vuelve a ponerse en la piel de los gemelos asesinos Augusto y Orestes. Olivia Baglivi y Francisco Ortiz regresan, y la suerte está echada después del trepidante final de la temporada 2. Solo contará con cuatro episodios, para revelarnos el desenlace de una historia repleta de sangre, traiciones y secretos ocultos. Porque en esta temporada, el personaje de Erika (Olivia Baglivi) descubrirá que la muerte de su madre tiene demasiados enigmas sin resolver.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 1 de agosto

Miércoles (Temporada 2 - Parte 1)

Sinopsis: Miércoles Addams vuelve a merodear los pasillos góticos de la Academia Nevermore, donde le esperan nuevos enemigos y problemas. Miércoles tendrá que lidiar con su familia, amigos y viejos adversarios, lo que la arrastrará a otro año de caos deliciosamente oscuro y excéntrico. Armada con su característico ingenio afilado y su encanto imperturbable, Miércoles se ve envuelta en un nuevo escalofriante misterio sobrenatural.

Una de las series más vistas de la historia de Netflix regresa este verano con su primera tanda de episodios de la temporada 2. Sí, ya sabemos que a la plataforma le encanta dividir sus éxitos en diferentes partes para mantener el hype durante más tiempo. Jenna Ortega regresa como Miércoles una vez más. Y en esta segunda temporada, se va a explorar mucho más al personaje y cómo se relaciona con los demás. Siempre con un misterio de fondo que también ayudará a la trama. Así lo contó Tim Burton, su creador, en una entrevista para TV Line. "La serie es realmente sobre una chica que ve el mundo en blanco y negro, y tiene que aprender que también hay tonos grises. Creo que, como cualquier relación o amistad, puede complicarse por otros factores. Nunca va a ser fácil. Y es realmente su aprendizaje para navegar por los altibajos de la amistad".

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 6 de agosto

Outlander: Sangre de mi sangre

Sinopsis: Sigue la vida y la relación de los padres de Jamie, Brian Fraser y Ellen MacKenzie, y los padres de Claire, Henry Beauchamp y Julia Moriston.

La serie se centrará en estas dos historias de amor paralelas ambientadas en dos períodos de tiempo diferentes, con los padres de Jamie en las Tierras Altas de Escocia de principios del siglo XVIII y los padres de Claire en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial. Funcionando como precuela independiente de 'Outlander', puede ser disfrutada tanto por fans de la serie, como por nuevos espectadores que nunca hayan visto nada. Sí que nos han adelantado los creadores que algunas cosas de la serie original las veremos con otra perspectiva debido a esta precuela... Los protagonistas son Hermione Corfield y Jeremy Irvine como Julia y Henry, los padres de Claire; mientras que Harriet Slater y Jamie Roy interpretarán a Ellen y Brian, los de Jamie.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 9 de agosto

Alien: Planeta Tierra

Sinopsis: Cuando una misteriosa nave se estrella contra la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico hallazgo que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta. El equipo de rescate busca supervivientes entre los restos de la colisión y se topa con una forma de vida depredadora que levanta más misterios y miedos de los que cabría imaginarse. Debido a esta nueva amenaza, el equipo deberá luchar por sobrevivir. Lo que decidan hacer con este descubrimiento podría cambiar el planeta Tierra tal y como lo conocen.

Uno de los estrenos más esperados del año llega por fin a Disney Plus. Se trata de un nuevo proyecto de la saga 'Alien', pero esta vez en forma de precuela, mucho antes de que la teniente Ripley (Sigourney Weaver) tuviera que enfrentarse al xenomorfo en el clásico de ciencia-ficción de Ridley Scott. Según Variety, el presupuesto de la serie ha superado a 'Shogun', la más cara de la plataforma hasta la fecha. Es decir, más de 250 millones de dólares. El showrunner es Noah Hawley, creador de 'Fargo' o 'Legión'. "Hay sorprendentemente poca mitología en las siete películas", contó Hawley en la presentación de la serie. "Ha sido genial no tener que improvisar una mitología sobre la existente, solo empezar de nuevo".

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 13 de agosto

Butterfly

Sinopsis: La vida de David Jung, un enigmático e impredecible ex agente de los servicios de inteligencia de EE.UU. que vive en Corea del Sur, se desmorona cuando las consecuencias de una decisión imposible de su pasado vuelven a atormentarle. Se ve perseguido por Rebecca, una joven agente mortal y sociópata asignada para matarle, y también por Caddis, la siniestra organización de espionaje para la que trabaja.

Daniel Dae Kim, al que conocemos de 'Perdidos' o 'Hawaii 5.0', es el protagonista de este nuevo thriller de acción que nos llega a Prime Video. Se basa en la serie de novelas gráficas del mismo nombre de BOOM! Studios, creada por Arash Amel. Y, según Webtoon, "es un "thriller de espionaje centrado en los personajes que explora las dinámicas familiares dentro del traicionero mundo del espionaje". "'Butterfly' es la realización de un sueño que he perseguido durante mucho tiempo: reunir a guionistas estadounidenses y coreanos y crear una serie que tiende un puente entre dos culturas que amo profundamente", afirmó su protagonista en la presentación de la serie.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 13 de agosto

Quebranto

Sinopsis: La historia de una mujer atrapada en sus conflictos emocionales mientras enfrenta un entramado policial lleno de giros inesperados.

Tini, la superestrella musical latina, da el salto a la interpretación con esta serie para Disney Plus, acompañada de Jorge López , al que descubrimos en 'Élite'. Esta nueva ficción será una especie de thriller policial, compuesta de seis episodios, y de producción mexicana. Grabada principalmente en México y en algunas locaciones de Argentina, 'Quebranto' está dirigida por Bernardo de la Rosa, y escrita por Andrés Gelós, Natacha Caravia y Andrés Pascaner.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 15 de agosto

Betty la fea: la historia continúa (Temporada 2)

Sinopsis: La historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano, Betty la fea, 20 años después de la conclusión de la serie original. Mientras la empoderada Betty sigue casada con su esposo y líder de la compañía, Armando Mendoza, ella reconstruye su relación con su hija adolescente Mila, y trata de sobrellevar la crisis de su compañía familiar, preguntándose si hace 20 años escogió el camino que le hacía verdaderamente feliz.

Esta segunda temporada se centra en Betty enfrentando decisiones que impactan su presente y redefiniendo la historia de su familia. Se explorará su intento de reconstruir la relación con su hija Mila y lidiar con la creciente distancia emocional con Armando. Además, nuevos secretos saldrán a la luz, incluyendo un embarazo inesperado que pondrá a prueba la estabilidad de todo lo que creía tener bajo control. Los nuevos episodios de esta continuación ideada por Prime Video buscan seguir con el éxito de la primera temporada estrenada el verano pasado. Y sí, por supuesto vuelven todos los protagonistas.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 15 de agosto

El pacificador (Temporada 2)

Sinopsis: En la segunda temporada, Peacemaker descubre un mundo alternativo donde la vida es todo lo que desea. Pero este descubrimiento también lo obliga a enfrentar su traumático pasado y tomar las riendas de su futuro.

El nuevo DC de James Gunn ha llegado, y uno de los pocos personajes que se quedan en el nuevo canon es precisamente el interpretado por John Cena. En esta segunda temporada, habrá mucho más humor negro, más DC, más personajes de cómics, y un poco más de mala leche. En esta temporada, como dijo en la Comic Con su creador, habrá un cameo "muy muy grande", y además la secuencia de apertura superará a la ya icónica de la primera temporada.

Plataforma: MAX

Fecha de estreno: 22 de agosto

Long story short

Sinopsis: Narra la trayectoria de unos hermanos desde la infancia a la madurez y revive el pasado de la familia.

La nueva serie de Raphael Bob-Waksberg, creador de 'BoJack Horseman' y 'Undone'. "'BoJack’ puede parecer más accesible y general. Pero para la gran mayoría de nuestra audiencia, que no sabe nada sobre el mundo del espectáculo o Hollywood ni le importa, había cierta preocupación de que eso pudiera ser un factor limitante", dijo su creador en Variety. Una serie de animación que reflexionará sobre los avatares continuos de la vida en modo filosófico.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 22 de agosto

Ojos de Wakanda

Sinopsis: Sigue las aventuras de los valientes guerreros de Wakanda a lo largo de la historia.

Esta serie de animación, concebida como un spin-off de 'Black Panther', nos cuenta un poco más sobre el imaginario país de Wakanda. Cuatro episodios de menos de media hora, creados por Todd Harris. No es una historia necesaria para entender todo el complejo entramado de Marvel, pero funciona perfectamente como un añadido. Algo similar a la serie 'Tales of the Empire' de Star Wars. O incluso a la película animada de 'Predator'. Es verdad que le falta un poco más de chicha, pero tiene fuerza, y la animación está muy cuidada en ciertas partes de la historia.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 27 de agosto

Dos tumbas

Sinopsis: Dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, se da por cerrado el caso por falta de pruebas y sospechosos. La abuela de una de las dos jóvenes, Isabel, sin nada que perder, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley. Isabel hará todo lo que sea necesario para descubrir la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche y lo que comienza como la búsqueda de un culpable pronto se convertirá en una historia de venganza.

La miniserie narra una historia de desaparición y venganza ambientada en Frigiliana, entre otros pintorescos pueblos andaluces, que aporta un escenario único y lleno de contraste a esta trama. La serie está protagonizada por Kiti Mánver, quien interpreta a Isabel, una abuela dispuesta a todo para descubrir la verdad. Junto a ella, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian (que se reencuéntranos tras 'La casa de papel') forman el trío protagonista. La dirección de la miniserie corre a cargo de Kike Maíllo, está producida por Sábado Películas, y creada por Agustín Martínez, con guiones de Jorge Díaz y Antonio Mercero, autores del colectivo Carmen Mola.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 27 de agosto

Suits LA

Sinopsis: Un antiguo fiscal federal de Nueva York se ha reinventado a sí mismo representando a los clientes más poderosos de Los Ángeles. Pero su bufete está en crisis y, para sobrevivir, debe asumir un papel que despreció durante toda su carrera.

'Suits' se convirtió en una de las series más vistas de la historia de Netflix. Y aunque duró 9 temporadas y más de 130 episodios, una de las razones de su fama fue Meghan Markle, que daba vida a Rachel durante 7 de las 9 temporadas. Con Gabriel Macht y Patrick J. Adams, esta serie sobre abogados aguantó hasta 2019, y ahora ha llegado su spin-off, pero en Los Ángeles, y con Stephen Amell ('Arrow') como protagonista. Eso sí, no ha tenido ni de lejos el éxito que tuvo su serie original. De hecho, ha sido cancelada tras una sola temporada. La ausencia de veteranos en los primeros capítulos como Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Meghan Markle, Sarah Rafferty o Rick Hoffman la condenó al fracaso.

Plataforma: SkyShowtime

Fecha de estreno: 28 de agosto

Más estrenos mensuales: