Jorge Javier no nombra a Álvaro Morte pero lo que sentencia cobra relación por su cruzada del pasado

No es nada nuevo que Jorge Javier aproveche su participación en distintos espacios de Telecinco para pronunciarse sobre algunas polémicas que le rodean. De forma indirecta en determinadas ocasiones o con rotundidad en otras, el presentador de 'Gran Hermano' no deja a nadie indiferente. En esta ocasión, el rostro de Mediaset ha querido pronunciarse de manera indirecta sobre un tema que en su momento le llevó a protagonizar un conflicto con Álvaro Morte.

En concreto, el actor de 'La casa de papel' dio a conocer su desagrado con la faceta desarrollada por Jorge Javier sobre los escenarios. "A mí me revienta que un Jorge Javier pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo. Y que haya otra gente, que son increíbles actores con increíbles espectáculos, que no tienen salida para poder darle ese material que han trabajado a un público", fueron las palabras que el interprete compartió en una entrevista.

Ahora, años después, el presentador ha aprovechado una conversación con Ruvens, uno de los concursantes de 'GH', para insistir en su demanda hacia los actores y actrices. Todo ha comenzado cuando el finalista, quien ha estudiado cine, ha manifestado su temor por cómo le puede afectar su paso por el reality. Una postura que Jorge Javier ha intentado rebatir con una indirecta hacia su conflicto con Álvaro Morte y un claro recado al gremio del séptimo arte.

"Lo único que me da miedo es hasta qué punto me pueda afectar esto para mal en el terreno al que quiero tirar por ahí porque es un mundo distinto. Es lo único que me da inquietud y no es miedo, es inquietud", ha compartido Ruvens. Ante ello, Jorge Javier Vázquez no se ha quedado callado y ha compartido una apelación dirigida al mundo de la interpretación.

"Muchos jueves y muchos martes yo he recibido aquí a muchísimos actores que promocionaban sus películas. Los he recibido con todo mi cariño y con toda mi admiración. Espero que la gente que hace televisión, cuando den el paso al cine, también le reciban con el mismo cariño y con la misma admiración con la que recibimos aquí en la televisión al mundo de los actores", fueron las palabras empleadas por Jorge Javier. Una demanda que puede interpretarse como una indirecta hacia Álvaro Morte a raíz de esa ‘cruzada’ del pasado.