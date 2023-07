A Álvaro Morte le preguntan por su sonada guerra con Jorge Javier y es muy contundente

Hace más de un año, Álvaro Morte se convirtió en noticia tras viralizarse un vídeo en el que el actor de ‘La casa de papel’ criticaba a Jorge Javier Vázquez porque el presentador llenara los teatros y luego hubiera actores en el paro. Una polémica que se sumaba a otros enfrentamientos que tuvo el presentador con otros actores como Sergio Peris Mencheta.

«A mí me revienta que un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo. Y que haya otra gente que son increíbles actores con increíbles espectáculos que no tienen salida para poder darse ese material que han trabajado a un público», lamentaba Álvaro Morte en dicho vídeo.

Tras preguntarle por ese ataque a Jorge Javier Vázquez, Álvaro Morte quiso quitarle hierro al asunto después de que el presentador bromeara sobre ello en ‘Sálvame’. Ahora que ha pasado un año y que el presentador se encuentra de baja médica tras la cancelación de ‘Sálvame’ y el ‘Deluxe’, le han vuelto a preguntar al intérprete por el presentador.

Así, Europa Press aprovechaba que tenía a Álvaro Morte en el photocall del Universal Music Festival y que este martes era el cumpleaños de Jorge Javier Vázquez para preguntarle por él. «Me seguís preguntando por esto, yo hice unas declaraciones en su momento que se sacaron completamente de contexto. Yo con Jorge Javier para nada, no tengo nada personal contra él en absoluto«, insiste el actor.

Tras enterarse de que era su cumpleaños, el intérprete que dio vida a El Profesor en ‘La casa de papel’ no dudaba en mandarle un cariñoso mensaje al presentador de Telecinco. «Si es su cumpleaños felicidades Javier», comentaba. «Todo lo que en aquel momento se sacó fue una cosa muy, muy sacada de contexto. Ya está», concluía.

Álvaro Morte se moja sobre las elecciones y la derrota de Vox

Por otro lado, Álvaro Morte no tiene reparos en mostrar su felicidad por los resultados de las elecciones del 23-J. Así, el intérprete no duda en decir que hace una valoración «positiva» de lo que votaron los españoles. «Hemos conseguido que la ultraderecha retroceda cuando todo apuntaba a que parecía que iba ganando terreno», asevera.

«Ha sido una declaración de intenciones de lo que es el país y me parece muy valorable y me siento muy orgulloso», recalca al respecto. «Y ojalá podamos formar gobierno con los resultados que ha habido», sentencia dejando entrever que apoya que haya un gobierno liderado de nuevo por Pedro Sánchez junto a Yolanda Díaz y el apoyo de EH Bildu, ERC, PNV y la abstención de Junts.

Asimismo, Álvaro Morte se muestra claro sobre la censura que está habiendo en diferentes ciudades y pueblos. «Abascal hizo unas declaraciones el otro día en las que quería cargarse todos los planes de cultura que se han puesto sobre la mesa gracias a este Gobierno. Ya habían empezado a censurar obras de teatro y no solamente en el plano cultural, a nivel de igualdad estaban siendo bastante destructivos y me parece una grandísima noticia para todos que la ultraderecha no haya conseguido ganar más terreno en este país», concluye dejando claro que respeta a los votantes de Vox.