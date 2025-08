5 películas de estreno que llegan este fin de semana del 1 al 3 de agosto a Netflix, Movistar, Prime Video o HBO Max

Primer fin de semana de agosto, y ya tenemos nueva lista con estrenos en las plataformas de streaming, como Netflix, Prime Video, Filmin, HBO Max o Movistar Plus+. Porque hay muchos estrenos pero no todos merecen la pena. Pero para eso estamos nosotros, para daros la lista definitiva y que podáis disfrutar de un fin de semana perfecto para ver películas junto al aire acondicionado.

Netflix ya tiene en su catálogo su nueva película romántica que dominará las listas de lo más visto en la plataforma. 'Mi año en Oxford' va a ser perfecta para volver a creer en el amor. Pero, si quieres creer en otro tipo de amor, ¿por qué no ver 'Babygirl', con una Nicole Kidman en una relación tormentosamente sexual con su compañero más joven Harris Dickinson? También está la nueva película de Mario Casas, demostrando una vez más que ha mejorado muchísimo como actor. También si queremos algo más dark y juguetón, MAX nos trae la nueva película de 'Destino final'. O podemos ver en Prime Video un clásico whodunnit, 'Invitación a un asesinato'. Es decir, este fin de semana tenemos opciones para todos los gustos.

Mi año en Oxford

Sinopsis: Anna, una ambiciosa estudiante estadounidense, viaja a Oxford para cumplir su sueño, pero se encuentra con un encantador británico que esconde un secreto y cambia la vida de ambos.

La película, dirigida por Iain Morris con guion de Allison Burnett y Melissa Osborne, se basa en la novela de Julia Whelan y fue rodada en escenarios reales de Oxford, lo que siempre es un plus en este tipo de películas. El reparto incluye también a Dougray Scott y Catherine McCormack como los padres de Jamie, además de otros actores como Harry Trevaldwyn y Poppy Gilbert. Historia romántica al uso, de esas que Netflix produce como churros. Pero funciona bien, sobre todo por la química entre sus protagonistas, Sofía Carson y Corey Mylchreest. "Tengo un amigo que estudió en Oxford y solía tomar el tren hasta allí con frecuencia, y capturamos esa sensación en la película", contó Mylchreest para The Express Tribune.

Plataforma: Netflix

Invitación a un asesinato

Sinopsis: Una aficionada a las historias de crímenes queda atrapada en el enigma del asesinato de su hermana. En una mansión llena de sospechosos, encontrar al culpable depende solo de ella.

Basada en la novela homónima de Carmen Posada, 'Invitación a un asesinato', nos recuerda ya desde su premisa a películas como 'Puñales por la espalda', o los clásicos literarios de Agatha Christie. Descubrir quién es el asesino, en un lugar repleto de sospechosos. Y no, no siempre es el mayordomo. La película está protagonizada por Maribel Verdú, Regina Blandón, Stephanie Cayo, Manolo Cardona y Aarón Díaz. Aunque es un poco floja en cuanto a construcción de personajes, sí que consigue mantener la tensión, y con ganas de saber quién es el verdadero asesino.

Plataforma: Prime Video

Baby Girl

Sinopsis: Romy es una alta ejecutiva que inicia una ardiente aventura de sexo extremo con su joven becario, Samuel a espaldas de su marido Jacob. Romy invertirá su rol habitual en el trabajo, pasando de ser quien da las órdenes a disfrutar siendo sometida en la cama. Esta relación extramatrimonial le permitirá encontrar el camino hacia su libertad sexual, a pesar del riesgo y los prejuicios.

Nicole Kidman volvió a dar un recital interpretativo en su última película, 'Babygirl', con la que sonó con fuerza para todos los grandes premios de la temporada. Y es que recupera ese toque de los thrillers eróticos de comienzos de los 90, pero con un giro mucho más actual. Además, está perfectamente acompañada por Antonio Banderas y Harris Dickinson. "Hubo partes del rodaje en los que estaba pensando: ‘ya no quiero tener más orgasmos’. Fue un agotamiento. No quería que se me acercaran. Estaba que me daba igual si no volvían a tocarme en mi vida", dijo Nicole Kidman para GQ.

Plataforma: Movistar Plus+

Destino final: lazos de sangre

Sinopsis: Acosada por una violenta pesadilla recurrente, la estudiante universitaria Stefanie se dirige a casa para localizar a la única persona que podría ser capaz de romper el ciclo y salvar a su familia de la espeluznante muerte que inevitablemente les espera a todos.

La saga de 'Destino final' revolucionó el género de terror, y se ha convertido en una de las más respetadas. Una auténtica saga de culto, con una enorme legión de fans. Y se ha demostrado con esta nueva entrega, la más taquillera de la saga. Y además con buenas críticas. Le da un giro al entramado de la franquicia, uniendo todas las entregas. Además de tener muertes bastante originales. Aunque nunca nada superará el camión de los troncos de 'Destino final 2'. Nunca hemos vuelto a conducir igual.

Plataforma: HBO Max

Muy lejos

Sinopsis: Sergio viaja a Utrecht con su familia para asistir a un partido de fútbol. Antes de coger el vuelo de regreso a Barcelona, sufre un ataque de ansiedad y decide quedarse en Holanda. Incapaz de dar una explicación coherente a los suyos, corta el contacto con su pasado. A partir de ese momento, tendrá que sobrevivir sin apenas dinero y sin hablar el idioma local.

La ópera prima autobiográfica de Gerard Oms cuenta con Mario Casas como protagonista. Recibió el Premio Especial del Jurado de la Crítica en el Festival de Málaga, y contaba también en su reparto con David Verdaguer e Ilyass El Ouahdani. "De repente, te encuentras con un personaje con una máscara dura, muy marcado por el fútbol, por la familia, un tipo homófobo y racista. Si el punto de partida es ese y lo que está escondiendo es algo que no va con todo eso, choca. Esto es lo que más puede llamar la atención de la película, pero, precisamente, fue esta contraposición lo que me resultó más interesante cuando Gerard me ofreció el personaje", contó Mario Casas para Fotogramas.

Plataforma: Filmin