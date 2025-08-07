La vida actual de Laura Pamplona, 51 años: de la factura que le pasó 'Aquí no hay quien viva' a su tragedia familiar

Si hay una serie que haya marcado los últimos 25 años de ficción en nuestro país, esa sería indiscutiblemente 'Aquí no hay quien viva'. La ficción creada por Iñaki Ariztimuño y Alberto Caballero es una de las series más influyentes y se convirtió en un auténtico fenómeno en todo el país. Ya no solo durante sus temporadas de emisión, en las que lideraba las audiencias cada semana, sino también en la actualidad. Porque, si hay una serie que está sobreviviendo al paso del tiempo, y además convirtiéndose año tras año en una serie de culto, esa es 'Aquí no hay quien viva'.

Ni siquiera las 15 temporadas de 'La que se avecina' han conseguido borrar el recuerdo de Emilio, Belén, Paloma Cuesta o La Pija. Muchas de sus situaciones siguen haciéndonos reír, los memes siguen recorriendo Internet ("Un break para un coffee") y sus frases siguen usándose ("y punto en boca"). Porque al final 'Aquí no hay quien viva' es realmente un estilo de vida. TikTok está plagado de vídeos que nos sirven en el día a día, y recordamos a todos sus miembros del reparto. Aunque en las últimas temporadas llegaron nuevos personajes que no calaron del todo en la audiencia, sobre todo por su pocos capítulos. Pero si hay unos personajes que calaron, esos son los de 'Las Golfas', como llamaba a Concha a Belén (Malena Alterio) y Alicia (Laura Pamplona).

Malena Alterio y Laura Pamplona en 'Aquí no hay quien viva'.

Esta última es hija de la actriz Amparo Pamplona y nieta del guionista Clemente Pamplona. Pero su carrera no comenzó en 'Aquí no hay quien viva', sino a mediados de los años 90 con papeles en series como 'Todos los hombres sois iguales' y 'Policías, en el corazón de la calle'. Y fue precisamente su madre la que la animó a seguir por el mundo de la interpretación, pero a que Laura estudiaba Diseño. "Mi madre, que toda la vida me había dicho que lo último que quería para mí es que fuese actriz, enseguida me animó y me ayudó a prepararme. Creo que los hijos de actores vemos la profesión de otra forma también y la tomamos de otra manera". También hizo sus pinitos en el mundo de la moda, trabajando como modelo. Una profesión que la llevó a vivir tres meses en Japón.

"Vine enamoradísima de Japón y de Asia, que para mí es el continente más interesante y siempre que puedo y tengo tiempo y dinero, viajo allí". Así lo contó en una entrevista con Valeria Vegas en Diez Minutos. Y su salto a la fama llegó en 2003 con su interpretación de Alicia Sanz en la serie de Antena 3, donde compartía piso con Belén (Malena Alterio) y se convertía en uno de los personajes más recordados de la serie. Alicia era un personaje complicado. Muy egocéntrica y siempre dejando en mal lugar a Belén, aunque en el fondo fueran inseparables. Y fue un personaje que acabó agotando a la propia Laura Pamplona.

"Hay gente que piensa que solo he hecho eso, de hecho todavía me preguntan y bueno ya no haces nada y yo no hombre yo he seguido trabajando, sino me hubiera muerto de hambre", explicó la actriz en su visita a 'YAS Verano' (Antena 3) este pasado 6 de agosto.

Laura Pamplona añadió que fue "muy duro" el rodaje de 'Aquí no hay quien viva', rememorando sus últimos meses: "Era muy heavy metal la manera de grabar. Estábamos muchas horas y sobre todo más que las horas de rodaje el problema es que hubo un momento que no había guiones, se escribían mientras nosotros estábamos rodando".

"Nos pasó factura a todos. Cogías una gripe y era cuatro veces más fuerte de lo normal. Luego había gente con ansiedad, te pasa factura porque no descansas y tienes mucho estrés. Y luego lidiar con el estar en una serie tan famosa que también era un estrés", prosiguió destapando en el programa de Antena 3.

Asimismo, Laura Pamplona no dudaba en poner sobre la mesa el precio a pagar por la fama de la serie. "A veces era un poco agobiante, no te permitía hacer tu vida normal como por ejemplo coger el metro. Era un estrés. Recuerdo que una vez estaba con mi marido y me reconoció alguien y me cantó todo el vagón la canción, que dices qué divertido, pero no. Hay un momento que sientes que tienes que recluirte un poco", detalló en 'YAS Verano'.

Su salida de la serie no fue la ideal para los fans de su personaje. Alicia se iba a vivir a Estados Unidos a perseguir su carrera como actriz, pero fue una salida abrupta y poco especial. Así lo detallan en el podcast 'Érase una serie...', especializado en 'Aquí no hay quien viva'. "Ella vivió un episodio de afonía. Creo que la tuvieron que operar de algo y por eso ha habido muchos capítulos anteriores en los que hemos comentado que no salía", explicaban en el podcast.

"Cierta persona que llevaba las cuentas y era el que tenía a todos metidos en un embolado, le dijo: 'Venga, ponte ya a trabajar'", y la intérprete dijo 'basta': "Por todas estas cosas, por el cúmulo de cosas, Laura Pamplona tomó esta decisión". Aunque ha seguido manteniendo una muy buena relación con su compañera Malena Alterio.

A diferencia de otros compañeros de reparto, Laura Pamplona no participó en el reboot/reinicio que fue 'La que se avecina'. Y aunque no volvió a tener un personaje tan relevante como el de Alicia, la actriz no dejó de trabajar, aunque sí que redujo bastante su aparición en series televisivas. Tras 'Aquí no hay quien viva', pudimos verla en en series como 'Siete días al desnudo', 'Hospital Central' y 'Cuestión de sexo'. Y quizá su personaje más conocido tras la salida de 'Aquí no hay quien viva' haya sido el de Lidia Martínez en la serie 'Los misterios de Laura'.

Además, la actriz volvió a dar vida al personaje en las tv movies de 'Laura y sus misterios' este pasado 2024. "A Lidia le han pasado muchas cosas y ha cambiado. Pero le han pasado muchas cosas a nivel personal y a nivel profesional también", comentó sobre su personaje y su regreso en una entrevista para Fórmula TV. "Creo que la evolución de Lidia ha sido sobre todo a madurar, aunque sigue manteniendo su carácter y su manera de hablar las cosas, se ha vuelto como más flexible. Se ha vuelto una persona más madura, menos rígida, como que ve la vida de una manera mucho más... Bueno, no te voy a decir que se haya convertido en una "viva la virgen" porque no, pero sí que hay muchísima evolución en la manera de tomarse su trabajo".

Laura Pamplona volvió a dar vida a Lidia Martínez en 'Laura y sus misterios'.

Su trabajo más reciente, junto con su regreso a la serie de TVE, ha sido su participación en la ficción de Atresplayer 'La pasión turca', interpretando a Rosario, la mejor amiga de la protagonista. "Es la amiga que todos y todas querríamos tener", comentó en una entrevista para Antena 3. "Se convierte en su referente emocional. La ayuda, la acompaña y la empuja a hacer cosas que Olivia nunca se hubiera atrevido a hacer".

En el ámbito personal, Laura Pamplona está casada desde 1998 con el músico Pedro Barceló, con quien tiene dos hijos: Saúl y Momó. "Esta mujer sobradamente preparada se ha graduado y no puedo estar más orgullosa de ella y más feliz de que haya terminado una etapa tan importante. Te quiero muchísimo. Eres la mejor", compartió en sus redes una orgullosa Laura Pamplona. Además, junto a su marido formó el grupo musical Sweet Wasabi, que fusiona géneros como jazz, bolero, pop y bossa nova. Pero si hay algo que marcó toda su vida, fue el accidente que tuvo lugar cuando solo tenía dieciséis años y un incendio en su domicilio se llevó a su hermana Aitana. El incendio, que ocurrió en 1989, se produjo por un cortocircuito y arrasó el domicilio de la familia. Una tragedia que le marcó de por vida.