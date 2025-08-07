Laura Pamplona desvela ahora la "factura" que le pasó de trabajar en 'Aquí no hay quién viva': "Era agobiante"

Si hace dos días era David Muro ('Escenas de matrimonio') el que visitaba 'YAS Verano', este miércoles ha sido la actriz Laura Pamplona ('Aquí no hay quién viva') la que se sentaba con Pepa Romero para hacer balance de su trayectoria y hablar de lo que supuso el éxito de la comedia vecinal.
Lo primero que ha hecho Laura Pamplona es comentar que en realidad ella solo estuvo un año y ocho meses en 'Aquí no hay quién viva'. "Hay gente que piensa que solo he hecho eso, de hecho todavía me preguntan y bueno ya no haces nada y yo no hombre yo he seguido trabajando, sino me hubiera muerto de hambre", empezaba explicando.
Aunque no ha tenido dudas en decir que ha sido el papel que marcó su vida. "Es que esa serie ya trasciende lo que es una serie. Yo me acuerdo de pequeña lo máximo era 'Verano azul' y yo creo que hemos superado eso, es un fenómeno", aseveraba Laura Pamplona.
Más información
"¿Te llegó a molestar en algún momento que solo te preguntaran por ese papel?", le cuestionaba Pepa Romero. "Es verdad que hubo una etapa que no es que te molestara pero es como que jolín he hecho más cosas y también hice más cosas antes. Pero ahora me hace ilusión que me paren, recuerdo esa etapa con mucho cariño y luego la gente que se ha ido", añadía. "Me emociono porque fue algo muy importante para todos los que estuvimos ahí y cuando estábamos no nos dimos cuenta de lo importante que era. Lo que recuerdo con mucho cariño fue antes de que fuera el fenómeno, o sea cuando empezamos", destacaba.
Laura Pamplona destapa lo más duro de trabajar en 'Aquí no hay quién viva'
Si de algo se ha hablado mucho sobre 'Aquí no hay quién viva' es lo duro que fueron sus rodajes. "Me están diciendo que eran unas jornadas maratonianas", le comentaba Pepa Romero a su invitada. "Sí, esto no te lo voy a negar, era muy heavy metal la manera de grabar", reaccionaba Laura Pamplona. "Estábamos muchas horas y sobre todo más que las horas de rodaje, que yo venía muy entrenada porque venía de hacer una serie como 'Policías' que también era de Antena 3 durante tres años y que era una serie muy dura de rodar, más que las horas el problema es que hubo un momento que no había guiones, se escribían mientras nosotros estábamos rodando", exponía la actriz.
"Era maratoniano para los guionistas porque tenían que escribir para el capítulo de mañana. Tú acababas el rodaje y te decían oye no sé si entras mañana, luego te llamo y te lo digo. Igual te recogían a las 7:30 de la mañana y te dejaban en casa a las 10:30 de la noche. Y luego te llamaban y te decían entras y luego te paso la separata y había que aprenderse los papeles como podías, igual te quedabas sin dormir hasta tarde o lo repasabas en el coche. Eso fue sobre todo mis últimos meses, fue muy duro", recalcaba al respecto.
"¿Eso te pasó factura?", quiso saber Pepa Romero. "Bueno sí, nos pasó factura a todos. Cogías una gripe y era cuatro veces más fuerte de lo normal. Luego había gente con ansiedad, te pasa factura porque no descansas y tienes mucho estrés. Y luego lidiar con el estar en una serie tan famosa que también era un estrés", respondía Laura Pamplona.
Asimismo, Laura Pamplona no dudaba en poner sobre la mesa el precio a pagar por la fama de la serie. "A veces era un poco agobiante, no te permitía hacer tu vida normal como por ejemplo coger el metro. Era un estrés. Recuerdo que una vez estaba con mi marido y me reconoció alguien y me cantó todo el vagón la canción, que dices qué divertido, pero no. Hay un momento que sientes que tienes que recluirte un poco", explicaba.
Por último, Laura Pamplona no tenía reparos en cuestionar a Pepa Romero por dejar entrever que hubo un tiempo en el que dejaron de llamarla para trabajar. "Te hemos visto encadenar proyectos primero como modelo y posteriormente como actriz pero luego hubo un momento que se frenó un poco en seco tu carrera", soltaba la presentadora. "Bueno no, yo he tenido momentos en los que he trabajado muchísimo, momentos en los que he trabajado un poco menos y luego he vuelto a trabajar. Es una profesión en la que tienes altibajos, no siempre enlazas un trabajo con otro, pero es algo normal", terminaba señalando.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram