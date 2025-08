David Muro ('Escenas de matrimonio') reaparece en Antena 3 tras el bulo de su desaparición y destapa su drama

Hace año y medio, el actor David Muro, quién saltó a la fama gracias a 'Escenas de matrimonio', volvía a ser noticia al denunciar 'Tardear' la trágica situación laboral que estaba viviendo al no tener trabajo y estar prácticamente en la ruina teniendo además que cuidar de su madre enferma de alzhéimer. Este lunes, el actor que forma parte actualmente de 'La embajada' visitaba 'YAS Verano'.

Así, el intérprete se sentaba con Pepa Romero para contar su historia de cómo de estar triunfando en televisión pasó a quedarse sin trabajo y tener que dedicar su vida a cuidar de su madre que padecía alzhéimer y cáncer. "Hay circunstancias en la vida que te obligan a apretarte los machos más que nunca. Y el tema es que para estar con un actor o con una actriz cara al público tienes que tener una pareja que los tenga bien puestos", empezaba diciendo el intérprete.

"Mi madre se pone enferma cuando ya estaba jubilada, tiene epoc, tiene mal de piaget, al principio tiene demencia senil y al final de todo eso tiene cáncer y alzhéimer. Mi madre era una tía muy dura, de hecho siete años peleando contra eso hasta que bueno tristemente se fue", relataba David Muro antes de que Pepa Romero recalcara que él estuvo todo el rato a su lado.

El actor desmiente el bulo sobre su trabajo

Y era entonces cuando David Muro aprovechaba para señalar que se habían publicado muchos bulos sobre él. "Yo tuve mucho trabajo, se difundieron bulos no sé si eran equivocados o con mala uva, yo no podía dejar de trabajar, lo que dije en 'Pasapalabra' no era una ayuda para mí, era para mi madre porque actualmente hay muy pocas ayudas para las personas dependientes y para las personas mayores", manifestaba el actor.

"A mí nunca me ha faltado el trabajo, no me podía faltar porque tenía que pagar más de la mitad de mi sueldo a una señora para que estuviera con mi madre. Yo estaba grabando una serie diaria y de repente a las 11 de la mañana me escriben diciendo que mi madre estaba muy enferma, trabajaba y tenía que estar pendiente de ella", proseguía relatando el intérprete.

"Yo eché todos los papeles posibles a la Comunidad de Madrid, al Estado, pero no para mí, yo tenía trabajo, era por ayudar a una señora que se ha tirado toda la vida trabajando y cotizando y que se ha quedado con una pensión de 700 euros y con unas enfermedades tremendas", recalcaba David Muro sobre la dramática situación que vivió con su madre.

David Muro, roto por la muerte de su madre: "Me estoy poniendo blandito"

Después, David Muro se rompía al recordar los últimos días de su madre. "Yo le dije a la doctora que lo único que quería es que mi madre no sufriera", confesaba. "Las drogas están para que ustedes las utilicen bien y la pobrecita se fue dormida y muy tranquila", aseveraba muy emocionado. "Yo me quedé hecho polvo y me quedé tranquilo por cómo se fue porque eso no era vida", añadía sobre cómo vivió él el momento de la muerte de su madre.

"Joder, perdona. Me estoy poniendo blandito", se disculpaba el actor al ver que se rompía en directo y casi no podía ni hablar. Tras ello, el actor de 'La encrucijada' y 'Acacias 38' lanzaba una petición a los gobiernos. "Yo no soy amigo de consejos, solo pido que haya una justicia que no sea injusta y una mejor administración, me da igual el gobierno que haya, que sea justo y que no olvidemos", concluía el intérprete.