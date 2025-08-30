Pepa Romero se despide en Antena 3 elevando una queja a su dirección, antes de ceder el mando a Sonsoles

Este viernes, 29 de agosto, ha sido el último día de Pepa Romero como presentadora de 'YAS verano'. A partir del próximo lunes, 1 de septiembre, Sonsoles Ónega volverá a coger las riendas de 'Y ahora Sonsoles', y lo hará con importantes novedades.

Sin embargo, en su última entrega como conductora del magacín vespertino de Antena 3, Pepa Romero no ha dudado en lanzar una queja a la dirección del programa. Se estaba debatiendo sobre si los españoles tenemos demasiadas vacaciones cuando, la periodista, pidiendo orden a sus compañeros, soltó una pequeña pulla a sus jefes.

El dardo de Pepa Romero a la dirección de 'YAS Verano'

"A ver, que es mi último día. Pero no me voy de vacaciones, que no mes las dan", espetó Pepa Romero. Y es que, además de ser la sustituta oficial de Sonsoles Ónega, trabaja en la redacción del programa. Por lo que, aunque a partir del lunes ya no ejercerá como presentadora, continuará trabajando tras las cámaras.

Pepa Romero "Qué es mi último día y no me dan vacaciones" #television pic.twitter.com/gAKBuA6psR — TVMASPI (@sebas_maspons) August 29, 2025

'Y ahora Sonsoles' estrenará nueva temporada con tres grandes incorporaciones: Begoña Villacís, Susana Urribarri y Carmen Ro. La primera da el salto a la televisión tras haber sido concejal del Ayuntamiento de Madrid entre 2015 y 2023 y portavoz de 'Ciudadanos'. Carmen Ro es una destacada periodista que ha trabajado ya en otros programas de Atresmedia, como 'La Roca'.

Por último, Susana Urribarri es hija de mítico comentarista de Eurovisión José Luis Urribarri. Además, es representante de algunos de los rostros más conocidos de la prensa del corazón en España, como Ana Obregón, Tamara Falcó, Norma Duval, Pelayo Díaz o Ana Boyer. Tres mujeres que se incorporarán a 'Y ahora Sonsoles' para dar su punto vista de diversos temas de actualidad.

La cadena ha estado promocionando el regreso de Sonsoles Ónega con un vídeo al ritmo de 'Grease', en el que vemos a la presentadora al más puro estilo Sandy (Olivia Newton-John), acompañada de Roberto Brasero en el papel del mítico Danny Zuko (John Travolta). Además de ellos dos, participan en el divertido spot otros colaboradores como Ana Obregón, María del Monte, Beatriz Cortázar, Carlos Quílez, Paloma García Pelayo, Cruz Morcillo, Teresa Bueyes, Iñako Díaz-Guerra y Nacho Gay.