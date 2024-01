La dramática situación del actor David Muro, de ‘Escenas de Matrimonio’, sale a la luz

‘TardeAR’ se hacía eco este jueves del singular caso de David Muro. El actor, conocido por su papel en la exitosa serie de Telecinco ‘Escenas de Matrimonio’ vive ahora una realidad muy distinta a esos años en los que incluso llegó a presentar las Campanadas. El que daba vida a Roberto en la popular ficción ha revelado en el programa de Ana Rosa que actualmente atraviesa un duro momento laboral y vive en la ruina.

La carrera de David Venancio Muro no se detuvo después del fin de ‘Escenas de Matrimonio’. El actor continuó su trayectoria en ficciones como ‘La catedral del mar’, ‘Acacias 38’ o ‘Los misterios de Laura’. Pero parece que últimamente los proyectos no llaman a su puerta, y por eso ha acudido a ‘TardeAR’, para hacer un desesperado llamado de socorro. El actor contactó con el programa de Telecinco para desvelar que su situación actual se distancia mucho del éxito de esos años y las razones que le han llevado a vivir prácticamente en la miseria.

La llamada de socorro de David Muro

«Sinceramente, tengo un currículum de mierda, ahora ha dejado de sonar el teléfono«, reveló David Muro en ‘TardeAR’ para comenzar a explicar su delicada situación económica. A esto se suma que tiene que cuidar de su madre, que atraviesa problemas de salud. «Tiene Alzheimer, cáncer y un montón de cosas más, y no tengo la menor ayuda. No tengo propiedad alguna, yo la tuve que vender para mantener a mi madre«, continuó explicando el actor.

David Muro en ‘TardeAR’

El artista se lamenta sobre su falta de ahorros pese a sus años de esplendor en la televisión, ya que no tiene con qué afrontar este bache económico. «Los pocos ahorrillos y las pocas cosas pues se me han ido o se me están yendo», confesó el intérprete. Tras escuchar la trágica historia del protagonista de ‘Escenas de Matrimonio’, los colaboradores de ‘TardeAR’ se lamentaron de su desgracia.

«Lo triste en estos casos es que no te llamen y deje de sonar el teléfono para gente que ha estado en la cima», comentó la colaboradora Leticia Requejo sobre la situación actual de David Muro. «Él se queja de que en su época dorada no ganó un dineral, a pesar del éxito obtenido», apuntó Miguel Ángel Nicolas. De cualquier forma, los compañeros de Ana Rosa quedaron perplejos ante la situación del actor.