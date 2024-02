David Muro sorprende al reaparecer así en ‘Pasapalabra’ tras alarmar su dramática situación

Hace justo un mes, ‘TardeAR’ se hacía eco de la denuncia de David Muro. El que fuera uno de los protagonistas de ‘Escenas de matrimonio’ aparecía en el espacio de Ana Rosa relatando su duro momento laboral pues llevaba tiempo sin tener trabajo y estaba en la ruina.

Curiosamente, un mes después, David Muro ha reaparecido en televisión como invitado de ‘Pasapalabra‘. Así, el actor regresaba al concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3 formando equipo junto a Melody mientras que en el otro equipo se situaban Arantxa del Sol coincidiendo con el anuncio de su fichaje por ‘Supervivientes’ y el escritor Albert Espinosa.

Tras saludarle, Roberto Leal, David Muro se mostraba feliz de estar en el concurso. «Muy bien, para la edad que tengo ya quisieran muchos de 30», le confesaba el actor al presentador después de preguntarle cómo estaba. «Te veo super guapo y super joven», le decía por su parte Leal. «Es que lo soy», apostillaba el intérprete.

Poco después, antes de El Rosco el actor aprovechaba que Roberto Leal le daba la oportunidad para hacer referencia a su situación. «Se podría decir, como dice mucha gente en mi profesión, que estoy evaluando proyectos, ahora mismo no me decido por ninguno», decía con cierta ironía al preguntarle por si tenía algún proyecto entre manos.

«Estoy como el 85% de los actores de este mundo, que lo que está evaluando es si llama el teléfono o no llama el teléfono», decía contundente. «Esperando a que me llamen porque además tengo una madre con alzhéimer y con cáncer y un montón de enfermedades más y no recibo ninguna ayuda», destacaba. «Y no recibo ninguna ayuda al respecto», repetía levantándose de su asiento y apuntando con el dedo a la cámara.

«Ahí estamos luchando, esperando, leyendo, estudiando, escribiendo, cocinando y sonriendo», apostillaba David Muro. «Pues uno de los grandes actores de este país está esperando la llamada, así que cuanto antes suene ese teléfono. Bienvenido sea ese trabajo que a ti te hace falta», recalcaba después Roberto Leal.

La llamada de socorro de David Muro en ‘TardeAR’

De ese modo, David Muro reaparecía en televisión después de haber denunciado su dramática situación. «Sinceramente, tengo un currículum de mierda, ahora ha dejado de sonar el teléfono«, relataba el actor en ‘TardeAR’. a. A esto se suma que tiene que cuidar de su madre, que atraviesa problemas de salud. «Tiene Alzheimer, cáncer y un montón de cosas más, y no tengo la menor ayuda. No tengo propiedad alguna, yo la tuve que vender para mantener a mi madre«, explicaba.

Así, pese a que tuvo años de esplendor en televisión gracias a su papel de Roberto en ‘Escenas de matrimonio’ y haber incluso llegado a ser presentador del concurso ‘Toma cero’ en Telecinco, los ahorros se le han acabado. «Los pocos ahorrillos y las pocas cosas pues se me han ido o se me están yendo», aseveraba. «Lo triste en estos casos es que no te llamen y deje de sonar el teléfono para gente que ha estado en la cima«, se lamentaba.