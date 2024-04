‘Pasapalabra’ aclara la continuidad de Moisés Laguardia ante su desaparición en el concurso

Los fans de ‘Pasapalabra’ están viviendo unos días un tanto extraños después de que desde el pasado viernes uno de sus concursantes estrella, Moisés Laguardia, haya tenido que ausentarse temporalmente del concurso por un problema de salud.

«Moisés no va a poder estar en el programa de hoy. Esperemos que vuelva pronto. No sabemos cuánto tardará, porque está indispuesto. No es nada grave. Volverá, se va a recuperar, pero, de momento, el programa tiene que seguir», explicaba Roberto Leal al arrancar el programa.

Ante la ausencia de Moisés Laguardia, ‘Pasapalabra’ se vio obligado a sustituirle por otro concursante emblemático que ha pasado por el concurso. Así, era Pablo Díaz el que regresaba al programa para ocupar la silla del riojano hasta su vuelta.

La marcha temporal de Moisés Laguardia hizo que ‘Pasapalabra’ tomara además una decisión inédita hasta ahora congelar el bote de más de 1,7 millones de euros por el que estaban compitiendo el riojano y Óscar Díaz. Hasta su vuelta, el programa anunciaba que pondría en juego un bote de 100.000 euros.

En la primera tarde, Óscar y Pablo empataron. En su segundo duelo este lunes, Óscar fue el ganador. Este martes, los dos volverán a enfrentarse por última vez. Y es que ya hay fecha para el esperado regreso de Moisés Laguardia. Será este miércoles cuando el concursante vuelva a su silla coincidiendo además con una celebración muy especial: los 1.000 programas de ‘Pasapalabra’.

‘Pasapalabra’ celebra las 1.000 emisiones en Antena 3

‘Pasapalabra’, el concurso de mayor éxito de la televisión, está de celebración. El programa presentado por Roberto Leal cumple este miércoles las 1.000 entregas en las tardes de Antena 3, consolidado como el concurso más visto.

Desde su regreso hace casi cuatro años, el programa ha mantenido una media de un 21,5% de cuota de pantalla media y más de 2,3 millones de espectadores. En este tiempo, el programa de Antena 3 mantiene una distancia con la siguiente opción de +9,1 puntos, arrollando a la competencia cada tarde.

Así, Moisés Laguardia volverá a ‘Pasapalabra’ para celebrar las 1.000 entregas del concurso en un programa que volverá a poner en juego con 1.708.000 euros con Arturo Valls, Lorena Bernal, Melanie Olivares y Víctor Palmero como invitados.