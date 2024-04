Moisés tiene que abandonar ‘Pasapalabra’ por sorpresa y su sustituto es un histórico del concurso

Los fans de ‘Pasapalabra’ se habrán llevado una sorpresa este viernes al ver como Pablo Díaz, uno de los célebres concursantes del programa ha vuelto para sustituir temporalmente a otro de los concursantes que lleva tiempo luchando por llevarse el bote.

Así, Pablo Díaz ha vuelto a ‘Pasapalabra‘ para ocupar la silla de Moisés Laguardia, que se ausentará durante unos días tal y como ha explicado Roberto Leal al arrancar la entrega de este viernes. «Hoy no tenemos silla azul pero si que tenemos grandes novedades», aseveraba el presentador.

«Se darán cuenta de que en el último programa epataron Óscar y Moisés, pero Moisés no va a poder estar en el programa de hoy. Esperemos que vuelva pronto, no sabeos cuanto va a tardar en volver porque está indispuesto», explicaba Roberto Leal al empezar ‘Pasapalabra’.

«No es nada grave, volverá, se va a recuperar. Pero el programa tiene que seguir y como va a seguir hemos buscado un rival a la altura para Óscar como es Pablo Díaz durante estos días», añadía Roberto Leal antes de dar paso al ‘nuevo’ concursante y al propio Óscar.

Tras ello, Óscar reconocía que había podido hablar con Moisés y que le esperaba pronto. «Deseando que entre por la puerta otra vez y me hace ilusión ver a Pablo porque no le conocía en persona», destacaba el concursante. «Le he seguido, en éste y en otros concursos, y es un referente», destacaba por su lado Pablo Díaz.

Antes de seguir con el programa, Roberto Leal explicaba que el bote de 1.708.000 euros se quedaba congelado. «No sería justo, lo dejaos congelado hasta que vuelva Moisés y diariamente hasta que vuelva jugaremos por un bote de 100.000 euros», explicaba el presentador.