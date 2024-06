Los 6 señalados estrenos de la semana en Netflix, Movistar Plus+, Amazon Prime Video o MAX

Nos acercamos al final de junio y al comienzo oficial del verano (aunque no lo parezca, empieza el día 21), y las plataformas quieren darlo todo en estos últimos compases. Aunque poco a poco se va notando la huelga de guionistas y actores del verano pasado. No hay tantos estrenos como antes, porque muchas de dichas plataformas tienen que espaciarlos para no estar medio año de vacío. Pero, por ejemplo, el gran estreno de la semana es uno de esos que no se vio afectado por la huelga, ya que casi todo se rodó en Reino Unido. Estamos hablando de ‘La casa del dragón‘, que vuelve con su temporada 2 a MAX.

‘La casa del dragón’ es el gran estreno del año (con permiso de otras segundas temporadas muy esperadas como ‘El juego del calamar‘ o ‘Los anillos de poder‘). La ficción de MAX llega la primera, y ya sabemos lo que ocurre cuando alguien se adelanta, ¿verdad? Sí, estáis en lo cierto: lidera la conversación. Pero no es el único estreno interesante que nos llega esta semana, porque también tenemos ‘Máxima’, la serie que nos relata la vida de Máxima de Holanda, que desembarca en Antena 3 tras su éxito en Países Bajos. Además, la nueva serie de Clara Lago y Tamar Novas, ‘Clanes’, que estrena Netflix.

Y hablando de ‘La casa del dragón’ y de ‘Clanes’, tenemos un documental muy esperado que también se basa en un enfrentamiento. En este caso, entre Taylor Swift y Scooter Braun por el control de su música. Como veis, una semana muy ajetreada, que se completa con la nueva serie coreana de Netflix o el documental de Movistar Plus+ sobre Lina Morgan.

Estrenos en Netflix

Agentes del misterio (SERIE)

Sinopsis: Seis «agentes del misterio» con mucha química tienen seis horas para resolver fenómenos paranormales. ¿Sus herramientas? Ingenio y trabajo en equipo.

Aunque parezca una serie de ficción, en realidad no lo es. El nuevo programa coreano que nos llega a Netflix coloca a seis celebridades de Corea del Sur para que resuelven misterios inexplicables. Enigmas, juegos mentales… todo vale en este programa que busca poner al límite a sus participantes. El grupo está formado por Lee Yong Jin y Lee Eun Ji; el cantante estadounidense de ascendencia surcoreana John Park; el actor Kim Do-hoon; la actriz y exmiembro de Girl’s Day, Lee Hye-ri; y la miembro del grupo Aespa, Karina. De funcionar bien, seguramente Netflix tenga pensado hacer más temporadas de un programa que podría ser muy divertido. Pese a que nos recuerde un poco a nuestro mítico ‘El castillo de las mentes prodigiosas’. Solo que sin Rappel.

Fecha de estreno: 18 de junio

Clanes (SERIE)

Sinopsis: Una nueva abogada llega para establecerse en el pequeño pueblo de Cambados, Galicia. Se llama Ana y su presencia no pasa desapercibida para nadie, incluido Daniel, hijo de un importante narcotraficante y cabeza visible del “clan de los Padín” mientras el padre permanece en prisión. Ana, con amplia experiencia en uno de los mejores bufetes de Madrid, ha decidido empezar de cero en Cambados con la intención de saldar cuentas con su pasado.

Jorge Guerricaechevarría, guionista de ‘Celda 211’ o ‘30 monedas‘, se encarga del guión de este drama romántico centrado en el mundo del narcotráfico en nuestro país. Con Clara Lago y Tamar Novas de protagonistas, ‘Clanes’ es la gran apuesta para el verano por parte de Netflix en nuestro país. Pero también más allá de nuestras fronteras, porque si algo está quedando claro últimamente es que las series hechas en España funcionan, y muy bien. ‘Clanes‘ además llevará el sobrenombre de ‘Gangs of Galicia’. ¿Cómo no va a atraer una serie con semejante título?

Ya han empezado a compararla con ‘Fariña’ antes de que llegue su estreno. Pero Tamar Novas se ha encargado de disipar las dudas. «Si surgen comparaciones, es que vendrán preconcebidas. Porque quien vea ‘Clanes’ comprobará desde el primer momento las diferencias con ‘Fariña’”, explicó el actor al Faro de Vigo.

Fecha de estreno: 21 de junio

Estrenos en Movistar Plus+

Lina (DOCUMENTAL)

Sinopsis: Retrato profesional y personal de Lina Morgan, la reina de la comedia popular en España, la mujer que sigue sorprendiendo a nuevas generaciones de artistas, inspirados por su talento, su oficio, su independencia y su fuerza. Incluye testimonios de más de 50 expertos y artistas, y abundante material de archivo que muestra, a través de la propia Lina, la historia de España a lo largo de seis décadas.

¿Quién fue Lina Morgan sino la reina de la comedia popular en España? Reinó en el teatro, en el cine y en la televisión. Su serie ‘Hostal Royal Manzanares’ fue una de las más vistas de la historia de TVE, líder de audiencia indiscutible. Hace unos años, la artista multidisciplinar nos dejó y en Movistar Plus+ han querido hacer una retrospectiva de una carrera repleta de éxitos. La serie documental de tres entregas, dirigida por Israel del Santo, incluye testimonios de más de 50 expertos y artistas, y abundante material de archivo que muestra, a través de la propia Lina, la historia de España a lo largo de seis décadas.



Además, cómicos y artistas, como Silvia Abril, Joaquín Reyes, José Mota, María León, Pablo Chiapella, Samantha Hudson o Anabel Alonso, entre otros, aceptaron el reto de protagonizar un peculiar casting, reinterpretando escenas míticas de Lina Morgan a lo largo de su carrera. Un must para cualquier fan de la artista.

Fecha de estreno: 17 de junio

Estrenos en MAX

La casa del dragón (Temporada 2) (SERIE)

Sinopsis: Westeros está al borde de una sangrienta guerra civil entre los Consejos Verde y Negro luchando por el Rey Aegon y la Reina Rhaenyra respectivamente. Cada lado cree que le corresponde el Trono de Hierro.

Quién nos iba a decir que, tras el desastroso final de ‘Juego de Tronos‘, en 2024 seguiríamos hablando de la serie basada en la saga literaria de George R.R. Martin. Pues todo se lo debemos a ‘La casa del dragón‘ que, con una brillante primera temporada, consiguió dominar la conversación en redes y hacernos olvidar ese paupérrimo desenlace de las intrigas de Poniente. Ahora, tras el último episodio que vimos en 2022, volvemos para presenciar la guerra entre los dos bandos: el verde y el negro. Hay que elegir bien, y desde MAX lo están aprovechando al máximo para promocionar la serie.

El reparto principal regresa, como todos esperábamos. Es decir, volveremos a ver en ‘La casa del dragón’ a Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno o Rhys Ifans. También tendremos el regreso de Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham.

Fecha de estreno: 17 de junio

Taylor Swift vs. Scooter Braun: Bad Blood (DOCUMENTAL)

Taylor Swift, a por todas en su vídeo musical ‘Bad Blood’.

Sinopsis: 2 episodios que examinarán los lados opuestos de la discusión; uno explorando el lado de Swift que la venta de sus masters se llevó a cabo sin consultarla y que desde entonces se le ha bloqueado la recompra de sus masters, y el otro examinando las alegaciones de Braun de que Swift se negó a negociar y en su lugar incitó a una disputa pública enfrentando a su base de fans contra él.

El éxito internacional de Taylor Swift no se entendería sin esta disputa entre Scooter Braun y la cantante. Él compró una discográfica, quedándose el trabajo de toda una vida de Taylor Swift. ¿Y ella cómo respondió? Regrabando toda su discografía y consiguiendo que el mundo decidiera escuchar sus llamadas ‘Taylor’s Version’, conquistando el mundo por el camino. Digna trama de ‘La casa del dragón’, ¿verdad?

Gracias al documental, los espectadores serán llevados a un examen exhaustivo de la disputa, explorando las complejidades de la propiedad de la música, la dinámica de género en la industria y el poder de influencia de los fans, mientras se profundiza en los dos lados polarizados de la disputa que permite al espectador formar su propia opinión. Expertos jurídicos, periodistas y personas cercanas a Swift y Braun presentarán cada una de las partes de la disputa.

Fecha de estreno: 21 de junio

Estrenos en Antena 3

Máxima (SERIE)

Sinopsis: La historia se ambienta en los años previos de Máxima a convertirse en reina, iniciando por su vida en Argentina y luego cuando se traslada para trabajar como economista en la ciudad de Nueva York, donde estuvo a punto de rechazar al heredero al trono de Países Bajos por no saber bailar y a quien conoció por primera vez en 1999 en una fiesta en Sevilla, España.

La reina Máxima de Holanda es uno de los personajes de la monarquía europea más interesante de los últimos años. ‘Máxima‘ es una superproducción holandesa basada en la vida de la actual reina consorte de los Países Bajos, Máxima de Holanda. Y ha arrasado en su estreno en el país europeo. Con Delfina Chaves en la piel de Máxima, además del holandés Martijn Lakemeier, que interpretará al rey Guillermo Alejandro, Antena 3 estrena en exclusiva la serie el próximo 19 de junio. Y además en pleno prime time. La ficción está basada en el bestseller ‘Máxima Zorreguieta: Madre Patria‘, de Marcia Luyten.

Fecha de estreno: 19 de junio

