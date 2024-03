Los 8 estrenos semanales más esperados en Netflix, HBO Max, Prime Video, Movistar o Disney+

Marzo empieza su segunda semana con tal cantidad de estrenos que es difícil decantarse por uno solo. Porque no solo vienen finales y nuevas series por parte de Netflix, sino grandes estrenos de cine que desembarcan en Disney Plus. Ambas plataformas dominan esta semana con los estrenos más destacados. Y si no me creéis, mirad la lista que os hemos preparado.

Llega el final de la serie nórdica LGTBI de Netflix ‘Jóvenes altezas’. Tres temporadas que han ayudado a seguir visibilizando al colectivo en ficciones más dedicas al público juvenil. Pero es que también llega la nueva serie de Jaime Lorente y Chino Darín, ‘Mano de hierro’, que promete tenernos pegados al asiento durante sus 8 episodios. Netflix sigue dominando el panorama de la ficción coreana, con su nueva apuesta, más absurda que nunca, ‘Nugget de pollo’. Y, por si fuera poco, nos trae la nueva película de Lindsay Lohan.

Por su parte, Disney Plus estrena en exclusiva tanto el concierto de Taylor Swift con su gira de The Eras Tour, y la última película de Emma Stone, con la que ha ganado todos los premios habidos y por haber: ‘Pobres criaturas’. Pero aún hay más. Ahí tenemos la apuesta política de HBO MAX con ‘Las chicas del autobús’, o también política pero en otra época, ‘Manhunt: la caza del asesino’, que nos trae Apple TV+ sobre el asesinato del presidente Abraham Lincoln.

Estrenos en Netflix

Jóvenes Altezas (Temporada 3 y final) (SERIE)

Sinopsis: El discurso de Wilhelm tiene consecuencias no sólo en el tribunal, sino también en toda la escuela, ya que Hillerska se enfrenta a la peor crisis de su historia. El príncipe y Simon están decididos a estar juntos, pero… ¿qué están dispuestos a sacrificar al darse cuenta de que su libertad y su amor podrían estar enfrentados a los ideales, las tradiciones y las responsabilidades reales?

La serie sueca sobre intrigas palaciegas con un príncipe gay enamorado de un plebeyo llega ya a su final después de tres temporadas en Netflix. Protagonizada por Edvin Ryding y Omar Rudberg, su carisma conjunto ha conseguido crear una base de fans increíble en todo el mundo. Aunque la segunda temporada decepcionó bastante, la ficción creada por Lisa Ambjörn confía en recuperar el terreno perdido. “El final siempre estuvo claro para mí desde el inicio, y estoy agradecida y honrada de llegar a culminar este cuento tal como lo proponía”, contó nada más confirmarse la tercera temporada por parte de Netflix.

Casi todo el reparto repite en esta última entrega. Malte Gårdinger, dando vida al personaje de August. Frida Argento, en el papel de Sara. Nikita Uggla como Felice. Pernilla August, encarnando a la Reina Kristina. Magnus Roosmann volverá a ser el Duque Ludvig; y Carmen Gloria Pérez, en el rol de Linda.

Fecha de estreno: 11 de marzo

Mano de hierro (SERIE)

Sinopsis: El puerto marítimo de Barcelona recibe casi 6.000 containers al día. Mercancías procedentes de todo el mundo que, en un solo año, pueden ocultar más de 30.000 kg de cocaína, convirtiendo la ciudad en una de las puertas de entrada más importantes de Europa en el negocio del narcotráfico. Buen conocedor de ello es Joaquín Manchado, propietario de la principal terminal del puerto de Barcelona. Si alguien quiere usar el puerto para importar una carga ilegal debe contar con su colaboración y con el apoyo de toda la red criminal que se ha conformado a su alrededor. Sin embargo, un inesperado accidente y la desaparición de un importante cargamento de cocaína desencadenará una despiadada guerra plagada de asesinatos y venganzas.

La nueva serie de Luis Quilez (‘Bajocero’) ya está aquí y llega de la mano de Netflix. Eduard Fernández, Chino Darín, Jaime Lorente, Natalia de Molina, Sergi López y Enric Auquer completan un reparto de una nueva serie española sobre los problemas del narcotráfico en nuestro país. Pero es que hay más nombres en ese cast tan increíble: Daniel Grao, Raúl Briones, Salva Reina, Gianni Fruttero, Cossimo Fusco y Ana Torrent.

Acción a raudales, con 8 episodios adrenalíticos que nos traen a los problemas que enfrenta el puerto de Barcelona. De hecho, los propios actores confesaron la dificultad de rodar ciertas escenas, como el propio Chino Darín, que explicó en El Hormiguero que tuvo que colgarse de un vehículo en movimiento.

Fecha de estreno: 15 de marzo

Un deseo irlandés (PELÍCULA)

Sinopsis: Cuando el amor de la vida de Maddie se compromete con su mejor amiga, ella deja de lado sus sentimientos para ser dama de honor en su boda en Irlanda.

¡Cómo no amar a Lindsay Lohan! No solo nos ha dado clásicos de culto como ‘Chicas malas’ o ‘Ponte en mi lugar’, sino que además se convirtió en un icono de la liberación a comienzos de los 2000. Luego acabó cayendo en una espiral de problemas con la ley que la relegaron al ostracismo más absoluto. Pero Lohan ha sabido salir indemne, y ahora está experimentando una resurrección de su carrera gracias a Netflix. Ya sorprendió a todos con su película navideña ‘Navidad de golpe’ el 2022, y ahora llega con una nueva comedia romántica al uso.

La producción se llevó a cabo en diversas localidades, incluyendo Dalkey en el sur del Condado de Dublín, así como en los condados de Wicklow y Mayo. Obvio que nos va a gustar una película así, en Irlanda, y con líos amorosos. Aidan Jordan, Ed Speleers, Alexander Vlahos, Ayesha Curry, Jane Seymour y Elizabeth Tan se unen a la pelirroja más famosa. Y, además, ya está preparando otro proyecto con Netflix, del que solo se sabe el título: ‘Our Little Secret’.

Fecha de estreno: 15 de marzo

Nugget de pollo (SERIE)

Sinopsis: Una mujer se mete en una extraña máquina y se transforma en un nugget de pollo. Su padre y un admirador emprenden una alocada aventura para traerla de vuelta.

No podemos acusar a la ficción coreana de no arriesgarse. Sí, quizá sus series más normales sean los k-dramas al uso, siempre tan culebronescos. Porque luego tenemos varios ejemplos como sus series de terror más arriesgadas. Ahí encontraríamos ‘Estamos muertos’ o ‘Kingdom’. Y thrillers tan diferentes como ‘La paradoja del asesino‘, que os recomendamos hace muy poco. Pero ninguna de sus series tiene una premisa tan alocada como ‘Nugget de pollo’. Porque básicamente estructura la historia en algo imposible casi de describir: una chica se convierte en un nugget de pollo. Literalmente.

Protagonizada por Ryu Seung-ryong, Ahn Jae-hong y Kim You-jung, ‘Nugget de pollo’ es un ejemplo más de que Netflix Corea está a otro nivel totalmente diferente al resto.

Fecha de estreno: 15 de marzo

Estrenos en HBO MAX

Las chicas del autobús (SERIE)

Sinopsis: Cuatro mujeres periodistas siguen cada movimiento de un desfile de candidatos presidenciales imperfectos, encuentran amistad, amor y un escándalo que podría derribar no sólo la presidencia, sino toda la democracia en el camino.

Escándalos políticos, carrera presidencial, candidatos en campaña… Estas historias siempre han lucido bien tanto en cine como en televisión. Sí, es difícil acercarse al nivel de ‘House of Cards’, serie injustamente olvidada por culpa de las polémicas de Kevin Spacey. Pero ‘Las chicas del autobús’ quiere llevarlo más por la parte de la comedia dramática. Quizá no tan comedia como nuestra ‘Políticamente incorrectos’, la nueva película de Arantxa Echevarría. Habrá que espera a ver cómo afronta la historia HBO MAX.

Amy Chozick y Julie Plec son las creadoras además de productoras ejecutivas junto a la showrunner Rina Mimoun, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman y Marcos Siega. Como curiosidad, Berlanti es el creador de ‘Political Animals’ y, por cierto, del ya terminado Arrowverso en The CW. La serie está protagonizada por Melissa Benoist (‘Supergirl’), Carla Gugino (‘La caída de la Casa Usher’), Natasha Behnam y Christina Elmore.

Fecha de estreno: 14 de marzo

Estrenos en Disney Plus

Pobres criaturas (PELÍCULA)

Sinopsis: Bella Baxter es una joven revivida por el brillante y poco ortodoxo científico Dr. Godwin Baxter. Bajo la protección de Baxter, Bella está ansiosa por aprender. Hambrienta de la mundanidad que le falta, Bella se escapa con Duncan Wedderburn, un sofisticado y perverso abogado, en una aventura vertiginosa a través de los continentes. Libre de los prejuicios de su época, Bella se vuelve firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación.

Quizá este artículo envejezca demasiado rápido, pero al momento de escribirlo, los Oscar aún no se han entregado. Y sí, la película de Yorgos Lanthimos es una de las favoritas para llevarse los grandes premios. Entre ellos, el de Mejor Actriz para Emma Stone. Aunque su mayor competidora, Lily Gladstone, está subiendo mucho en las apuestas. ‘Pobres criaturas’ es, desde luego, una película difícil. Ya no solo por su duración y su uso del blanco y negro en los primeros veinte minutos. Realmente es compleja en cuanto a su trama, a su poderío visual y, sobre todo, la gran actuación de Emma Stone, quizá la más completa (y compleja, sí) y de su carrera.

Junto a ella, están Mark Ruffalo o Willem Dafoe, ambos grandes actores, con Ruffalo nominado entre los mejores actores de reparto. Ya es su cuarta nominación tras las conseguidas por ‘Los chicos están bien’, ‘Foxcatcher’ y ‘Spotlight’. Pero este año, parece que el premio tiene un claro ganador: Robert Downey Jr. por su interpretación en ‘Oppenheimer‘.

Fecha de estreno: 14 de marzo

Taylor Swift: The Eras Tour (PELÍCULA)

Sinopsis: El fenómeno cultural de la cantante Taylor Swift continúa en la pantalla grande con este documental que se sumerge en los conciertos de la histórica gira de la artista.

A estas alturas, es prácticamente imposible no conocer a Taylor Swift. La cantante ha explotado estos dos últimos años convirtiéndose en un auténtico huracán mediático. Ella es la industria musical. Su gira ‘The Eras Tour’ ha arrasado con todos los récords, y tanto las regrabaciones de sus álbumes antiguos como los nuevos (‘The Tortured Poets Department’ sale el próximo 19 de abril) le ayudan a acumular éxito tras éxito. Ampliamente amada, pero también criticada, Taylor ahora mismo está por encima de todas y de todos. Y así lo ha demostrado gracias a su gira, que podemos ver en Disney Plus con, además, cuatro canciones extra que no se vieron en su paso por cines. Tanto si tienes entradas para verla en el Bernabéu como si no, aprovecha esta oportunidad y únete a tus amigos swifties para gritar en el salón de vuestra casa a pleno pulmón.

Fecha de estreno: 15 de marzo

Estrenos en Apple TV+

Manhunt: la caza del asesino (SERIE)

Sinopsis: Esta serie de ficción histórica con tintes de thriller conspirativo ahonda en las consecuencias del primer asesinato de un presidente estadounidense y en la lucha por preservar y proteger los ideales del plan de reconstrucción de Lincoln.

‘Manhunt: la caza del asesino’ se basa en el libro de no ficción de James L. Swanson, reconocido como superventas por The New York Times y galardonado con el premio Edgar. Este libro trata sobre uno de los crímenes más conocidos pero menos comprendidos de la historia. John Wilkes Booth pasó a la historia con su nombre siempre atado al del presidente Abraham Lincoln. En la serie de Apple TV+, estará interpretado por Tobias Menzies, al que hemos visto en series como ‘Outlander‘ o ‘The Crown‘. El reparto lo cierran Anthony Boyle, Lovie Simone, Will Harrison, Brandon Flynn, Damian O’Hare, Glenn Morshower, Patton Oswalt, Matt Walsh y Hamish Linklater.

Fecha de estreno: 15 de marzo

Más estrenos semanales