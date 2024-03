Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo jueves con las consecuencias del beso de Andrés y Begoña

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas. La serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá su capítulo 20 este jueves 21 de marzo a partir de las 15:50 horas.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Andrés conseguía paralizar la marcha de María al pedirle que se case con ella. Una boda que hace muy feliz a Damián y a toda la familia.

Cansada de los desplantes, Fina no dudaba en hacerse valer ante Marta y le preguntaba si esa actitud hacia ella tiene que ver con lo que dijo Petra de ella. Es entonces cuando Marta se imagina besándose con la dependienta y es que a la hija de Damián parece que se le ha desmontado toda su vida.

Después de que Digna temiera por el futuro de su hijo Luis al quedarse sin trabajo y negarse a volver a la fábrica, Damián consigue hacerle entrar en razón a su sobrino a cabio de cumplir sus condiciones aunque a Jesús no le hagan gracia.

Tras devolverle el dinero a Carmen y tener un acercamiento con su ex, Tasio se ponía violento con Claudia y le pide dejar su relación pues no quiere hacerle daño y le devuelve el dinero que le prestó. Por su parte, tras intentar dar la cara por Blanca, Luz se da cuenta de que si no quiere que toda su verdad salga a la luz debe replantearse su relación con Luis.

Tras rechazar a Jesús en la fábrica, él se vuelve a poner violento con Begoña recordándole que él es su marido. Poco a poco, la tensión va a más tras cogerla del cuello y él termina dando un puñetazo a un espejo. Tras todo lo sucedido, Begoña vuelve a apoyarse en Andrés y los dos no pueden reprimir más su situación y terminan besándose.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 20 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este jueves 21 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 20 de ‘Sueños de libertad’

Después de su último encuentro, Begoña y Andrés terminan besándose. Él le dice que ya no puede callarse ni reprimirse lo que siente hacia ella. Pero Begoña está muerta de miedo por todo lo que puede pasar a partir de ahora y de que Jesús se pueda enterar de lo que pasa entre ella y su hermano.

Al día siguiente, Begoña no duda en decirle a su marido que no puede soportar verle que se ponga violento con ella y que eso hace que le tenga miedo y tenga que apartarse de él. Y Jesús le pide que le perdone que le ama más que a nada y no puede dudar de su amor pese a todo.

Por su parte, María le entrega un regalo a Andrés: el reloj de su padre y que él querría que lo llevase pero Andrés no parece uy contento y de hecho le dice que no tendría que dárselo a él después del accidente en el que murió su padre por su culpa.

Mientras Tasio sigue buscando recuperar su relación con Carmen y le propone irse a bailar juntos, Claudia sufre al ver cómo el hombre del que está enamorada quiere volver a los brazos de su exnovia. Algo que hace que Claudia intente apoyarse con Fina pero su compañera le pide que se olvide de Tasio.

En la fábrica se produce la presentación del nuevo perfume aprovechando la vuelta de Luis. Precisamente, Damián intenta hacer protagonista a su sobrino de este momento tan especial pues ha sido él quién ha creado la nueva fragancia.

Y tras la presentación, una periodista se acerca a Luis para hacerle algunas preguntas y sonsacarle algunas cuestiones pero el perfumista le da largas. Paralelamente, Luz sigue dando vueltas a que hacer con su relación con Luis para evitar que salga a la luz su secreto más oculto. La doctora da el paso y decide romper con él.

Isidro sigue empeñado en ocultar su verdadero estado de salud, pero Digna no se piensa quedar de brazos cruzados y decide investigar por su cuenta al ver que el chófer no está bien y oculta algo.

Finalmente, Fina y Marta vuelven a trabajar juntas en la tienda y se produce un acercamiento entre ambas. Y la hija de Damián le reconoce a la dependienta que a veces se le olvida que es una mujer casada al tener a su marido tan lejos.

Andrés le cuenta a Luis que se besó con Begoña y que está enamorada de ella y que sus planes son no hacer daño a María pero su primo intenta hacerle ver que tiene que olvidarse de lo que siente por la mujer de su hermano pues todo puede saltar por los aires y que está jugando con fuego. A su vez Begoña le cuenta todo a Luz, que también le recomienda que hable con Andrés.