Avance semanal ‘Sueños de libertad’: la vida de Jesús en peligro tras un fatídico accidente

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá esta semana cinco nuevos episodios.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús se negaba a que alguien sepa que él es infértil y le pedía a Begoña mentir a toda la familia y hacerles creer que es ella la que no puede tener hijos. Y ella no dudaba en aceptar la propuesta de su marido para evitar más escándalos. Por otro lado, Jesús es incapaz de ver a su hija y celebrar su cumpleaños tras descubrir toda la verdad.

Carmen le recriminaba a Claudia que le diera plantón y ella le dice que sigue sin estar bien. La dependienta se enfrentaba con su amiga porque desde la boda le ve rara y Claudia le contestaba con malas formas a Carmen y le decía que no quiere estar de carabina entre una pareja de recién casados.

En la tienda, Fina no dudaba en preguntarle a Marta si se acostó con Jaime y ella le contaba que tuvo que hacerlo y traicionarla pero tiene que disimular con su marido para proteger su relación con ella.

En casa de los De La Reina todos le entregaban a Julia su regalo de cumpleaños y la actitud esquiva de Jesús con su hija extraña a todos pero Begoña trataba de hacer ver que todo está bien. Después, en el dispensario Begoña le contaba a Luz que la actitud de Jesús le inquieta y que no sabe como se puede reconducir todo esto.

Por su parte, Tasio le contaba a Carmen que ha decidido investigar quién es su padre biológico. Y presiente que no será difícil dar con su identidad investigando en los documentos y archivos de la fábrica. Por otro lado, Mateo trataba de saber que le pasa a Claudia y por qué no quiere estar con Carmen ni Tasio.

Digna volvía a enfrentarse con Isidro y le echaba la bronca por romper su relación con su hija Fina y le decía que no puede perder la relación con su hija. Además no dudaba en estar pendiente de que el chófer se tome sus medicamentos, pero parece que él no está por la labor.

Marta le decía a Fina que no quiere llevar a Jaime al apartamento de Madrid aunque él se lo ha propuesto después de la oferta que les hizo Damián. Fina le pedía que no le lleve allí porque ese lugar es el símbolo de su relación en secreto y Marta le proponía a Fina irse con ella hacia la capital poniéndole alguna excusa a Jaime.

Al saberlo, Carmen le pedía a Fina que tenga cuidado y que mantengan las formas para que nadie las descubra. Cuando Marta y Fina se disponían a disfrutar de su relación en Madrid y no dudaban en ir cogidas del brazo, Jaime irrumpía en el portal y las pillaba juntas dejando a las dos descolocadas.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 13 al viernes 17 de mayo:

Capítulo 55 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 13 de mayo

Tras sorprender a Marta en el apartamento de Madrid cuando ella estaba con Fina, Jaime empieza a sospechar que algo no va bien en su matrimonio. Mientras Marta le pide perdón a Fina por tener que cancelar sus planes por culpa de su marido. Por su parte, Jaime le pregunta a su mujer si le pasa algo con él porque desde que ha vuelto no para de darle largas.

Julia empieza a quejarse del poco trato que le da Jesús desde hace días y Begoña que se ha dado cuenta intenta solucionarlo. Al ver que la pequeña asegura estar muy enfadada con su padre, Andrés no duda en dar la cara por su hermano inventándose que ha habido problemas en la fábrica y que se ha tenido que quedar a solucionarlos. A su vez, Andrés opta por regalarle a su sobrina la cometa que Jesús le regaló a él. Después, Begoña le pide a Jesús que no pague con Julia lo que ha descubierto porque la niña no tiene culpa de nada.

Mateo acude a visitar a Claudia para saber cómo se encuentra y preocuparse por su estado porque él no para de pensar en cuando la dependienta intentó quitarse la vida. Paralelamente, don Agustín le recrimina que faltara al grupo de fe y le pide que ayude a María en el mercadillo para conseguir fondos para los más necesitados. Algo que a ella le incomoda en su estado.

A María tampoco le hace demasiada gracia que le ayude la dependienta pues no quiere que parezca que ella no es capaz de trabajar sola. Tras ver el fiasco que ha tenido el mercadillo, la mujer de Andrés se siente frustrada por no saber hacer nada.

Después de negarse a tomar la medicación, Isidro sufre un vahído en plena cocina y Digna trata de ayudarle al preocuparse por su estado y por ello no duda en llamar a Luz para que le haga una revisión para ver si todo está bien con su enfermedad y tanto Digna como Luz creen que no se está tomando las pastillas. Y por ello, Digna acude a Fina para tratar de pedirla que ayude a que su padre no se deje morir.

Tasio que sigue con su idea de dar con la identidad de su padre les pide a Luis y Joaquín su ayuda para saber si pueden tener algún documento del pasado sobre un comerciante con el que su madre tuvo relación. Después Tasio opta por pedirle ayuda a Damián que le ayude a encontrar a su verdadero padre sin saber que realmente es él quién le puede contar toda la verdad. Y por ello, Damián no duda en quitarle de la cabeza que siga buscándolo porque quizás él no es como el piensa.

Jaime le confiesa a Marta que siente que es un intruso en su vida y que a veces prefiere no llamarla para no incomodarla y se pregunta qué sentido tiene seguir con su relación a distancia cuando ambos se han acostumbrado a vivir separados. Y en plena conversación, él termina contándole que tuvo un encuentro con otra mujer en una noche de borrachera.

En el despacho, Jesús no para de acordarse de cuando Julia nació y todo lo que pasó con Clotilde. Justo en ese instante, su hija le interrumpe para que le pueda contar alguna historia y tras ver que sigue dándole largas, Julia le dice que le perdona por no haber acudido a su fiesta de cumpleaños aunque le pide que le haga más caso y Jesús tiene una actitud violenta con ella asustándola.

Capítulo 56 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 14 de mayo

A la mañana siguiente Julia contaba que le había costado mucho dormirse después de lo que le sucedió con su padre. La pequeña no dudaba en preguntarle a Begoña que le pasaba con ella y por qué no la quería. Después de esa conversación, Begoña trataba de decirle que su padre le quiere mucho y que seguirá queriendo siempre y que ella no tiene la culpa de nada.

Fina acudía a visitar a su padre después de lo que le dijo Digna y padre e hija volvían a tener un fuerte enfrentamiento con Fina recriminándole a su progenitor que le trate así por el hecho de ser lesbiana y él no duda en contestarle que para él no tiene sentido vivir ahora que la ha perdido a ella.

En el mercadillo, María pierde a una clienta potencial después de la desaparición de un vestido. Algo que las vuelve locas tanto a ella como a Gema y Claudia. Finalmente, María termina pagándolo con Gema pues cree que es ella la culpable y le acusa de haberle robado el vestido.

Por su parte, en el laboratorio Tasio y Damián tienen un encuentro y el De La Reina le dice que no puede ayudarle a encontrar a su padre pero a cambio le da un sobre lleno de dinero como regalo de bodas. Tras ello, el trabajador decide desistir en buscar a su verdadero padre y Damián respira aliviado al saber que su hijo secreto va a dejar de investigar.

Tras la pillada de Jaime, Marta se sentía culpable con Fina por tener que seguir disimulando con su relación y la De La Reina le promete a su chica que cuando su marido se marche podrán continuar con su relación y Fina le aconseja a su chica que al menos le diga que hay otra persona para que así no se martirice él.

En la cantina, Gonzalo, el nuevo empleado con cojera tiene una conversación con alguien y asegura que se está ganando la confianza de los Merino y a la vez intenta sonsacarle información sobre el nuevo perfume a Luis. Por su parte, Tasio se acerca a ver a Claudia porque sigue sin entender por qué se ha alejado tanto de él y sobre todo de Carmen pero ella sigue dándole largas. A su vez, Claudia no puede ocultarlo más y le cuenta a Don Agustín que se ha quedado embarazada de Tasio.

Por la noche, Begoña le recrimina a Jesús la actitud que está teniendo con Julia y en plena conversación le suelta que Clotilde y Valentín se amaban después de que él siga con la teoría de la violación. Por otro lado, en la tienda un joven delincuente entra para robar y termina apuñalando a Fina delante de Carmen y Marta.

Capítulo 57 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 15 de mayo

El joven delincuente consigue escapar de la tienda tras apuñalar a Fina y por el camino hiere también a Mateo tras cogerlo en plena calle. Paralelamente, Carmen iba en búsqueda de la doctora al no coger el teléfono en el dispensario y Luz acude rápido para salvar a Fina.

Después, Marta decide abrirse con Jaime y confesarle que al igual que él había tenido una aventura, ella también le había engañado y que esa persona sigue siendo muy importante para ella. Tras tener una conversación con su suegro, Damián le echa la culpa a él por estar siempre de viaje y no cuidar de su esposa. Es por eso, por lo que Jaime termina cambiando de idea y anuncia su decisión de quedarse en Toledo.

María le pide perdón a Gema tras el incidente del vestido después de haberlo encontrado y Gema le recrimina lo al que se ha portado con ella cuando es la única que le ayuda y que se preocupa por ella de verdad. Después, don Agustín la felicita y le anuncia que el mercadillo ha sido todo un éxito.

En el dispensario, Isidro no se separa de Fina y se siente culpable de su actitud con su hija desde que se ha enterado de que es lesbiana. Cuando ella se despierta, el chófer le pide perdón por haberla tratado tan mal y los dos se funden en un abrazo llorando.

Jesús se entera de que Julia no ha acudido al colegio y no duda en decir que la niña se va a enterar cuando Begoña le para y trata de calmarle pero él deja claro que tendrá una conversación muy seria con su hija. Después, cuando Begoña estaba castigándola, Jesús le preguntaba a la niña dónde había estado y por qué la había engañado. Y tras ver la actitud de la pequeña Jesús se ponía violento e intentaba agredir a la niña pero Begoña lo impedía.

Mientras Andrés instaba a su padre con construir una nueva carretera, Gonzalo seguía con su plan de boicotear a la fábrica y le roba a Joaquín las llaves del laboratorio. Por su parte, Claudia decide tener un acercamiento con Carmen después de lo sucedido con Fina y ella le deja claro que no le pasa nada con ella ni con Fina. Y en plena conversación mientras están en la cantina, Carmen descubre que su amiga está embarazada y ata cabos.

Después de la actitud violenta con Julia, Jesús ha desaparecido y Begoña está muy preocupada y se presenta en el dispensario para contarle todo lo sucedido a Luz. Justo entonces aparece Luis en shock y cuenta que el coche de su primo se ha estrellado contra un árbol y que Jesús está grave.

Capítulo 58 – Jueves 16 de mayo

Después de su terrible accidente, Jesús se despierta en el hospital completamente confuso y sin recordar nada de lo que le ha pasado. Tras tener una conversación con Begoña pide perdón por haberle intentado pegar a Julia pero prohíbe que la niña acuda a verle.

Pero al ver que la pequeña tampoco quiere ir al hospital a ver a su padre, Damián y Digna empiezan a intuir que pasa algo extraño. Además, Damián no entiende como su hijo podía haberse estrellado en una carretera que se conoce al dedillo por ser por la que circula cada día.

Tras enterarse del embarazo de Claudia, Carmen le dice que se lo tienen que contar a Tasio pero Claudia le dice que no, que esto es algo que tiene que solucionar ella sola y que no le quiere arruinar la vida a Tasio y que sus planes es irse fuera y dar el niño en adopción. Pero Carmen no está de acuerdo y trata de contárselo a Tasio pero al final se echa atrás.

Marta acude a ver a Fina al dispensario y le cuenta que su hermano ha tenido un accidente y ahora tiene más carga de trabajo y no podrá acudir a verla todo lo que quiera. Por ahora, la De La Reina prefiere ocultarle a Fina que Jaime ha decidido quedarse en Toledo para no preocuparla más mientras se recupera.

En el laboratorio, Luis descubre que todas las muestras de los perfumes están mal porque la nevera estaba desenchufada y que ahora va a tener que empezar a trabajar desde cero. Todo después de que Gonzalo le devolviera a Joaquín las llaves en la cantina. Y Luis piensa que todo ha sido un sabotaje pero Joaquín se lo quita de la cabeza pues no cree que nadie de la fábrica haya sido capaz de hacer algo así.

Con Jesús hospitalizado, son Andrés y Marta quienes tienen que tomar las riendas de la empresa familiar. Con el sabotaje de los perfumes, Andrés se ve obligado a tomar una decisión importante como nuevo jefe pero lo que le propone a Luis a su primo no le gusta. Después, Damián le reprocha a su hijo que no tome medidas aunque sean duras y que se debe imponer a su primo.

Tras encontrarse bien, Jesús habla con Begoña y le dice que quiere pedir el alta porque está preocupado por la empresa pero ella le pide que esté en reposo para curarse del todo. Justo cuando se levanta, el De la Reina se desploma al suelo.

Capítulo 59 – Viernes 17 de mayo

Tras la caída, Damián le pregunta a Begoña que le pasa a su hijo porque cree que hay algo que provocó el accidente y que su hijo está preocupado por algo. Justo entonces los médicos les comunican que ha sufrido una hemorragia interna y que tienen que operarle a vida o muerte.

Por su parte, Marta vuelve a visitar a Fina para pedirle disculpas porque le había mentido con la conversación que tuvo con Jaime. Y tras querer ocultárselo, la De La Reina le cuenta a su chica que su marido ha decidido quedarse en Toledo para intentar arreglar su matrimonio.

Mateo consigue dar con el joven que atracó la tienda e hirió a Fina y a él mismo y trata de ayudarle pero el vándalo se niega a que le ayude. Después, Mateo le pide a Damián que quite la denuncia hacia el chico pero el patrón se opone a su petición.

Andrés trata de imponerse a Luis y le dice que si no es capaz de sacar adelante el perfume le apartará del proyecto y Luis no duda en decirle que parece Jesús y no él porque piensa que lo que se espera de él es eso. Paralelamente, Joaquín descubre que Luz está tratando en el dispensario a gente ajena a la fábrica.

En la tienda, Claudia y Carmen se reconcilian definitivamente mientras en el dispensario Luis cree que pueden sufrir un nuevo boicot de manos de Gonzalo y le dice a su hermano Joaquín que tenga cuidado con él. Paralelamente, Gonzalo vuelve a hablar con alguien en la cantina por teléfono y se le oye decir cuál es su nuevo plan: robar la fórmula del perfume.

En el hospital, Begoña sigue muy preocupada porque no sabe nada de la operación de Jesús. Cuando Andrés llega allí, Begoña no duda en decir que tiene un mal presagio. Y en plena conversación de los cuñados aparece el doctor y les dice que no sabe decirles cuál puede ser el diagnóstico y que no saben si Jesús despertará tras la operación.