Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo viernes: Marta y Fina, en peligro por una pillada

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá este viernes 10 de mayo su capítulo 54 en Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad‘, Luz le pedía a Luis otra oportunidad para retomar su relación tras haber pasado la noche juntos cuando él estuvo enfermo pero él se niega y le cerraba las puertas a volver a tener una relación íntima con ella.

Paralelamente, Begoña le pedía disculpas a Luz por las formas que había tenido su marido con ella tras descubrir que habían utilizado las muestras de sangre para corroborar si Julia era hija suya o no. Y la doctora no dudaba en pedirle a Begoña que tenga cuidado pues Jesús le da miedo.

Por otro lado, Luz temía que Jaime quiera quedarse con su puesto tras regresar a Madrid pero Damián se lo quitaba de la cabeza. Asimismo, el patriarca les proponía a su hija Marta y su marido que fueran a pasar la noche al apartamento que había alquilado la De La Reina en Madrid pero Marta se negaba para no traicionar a Fina. Aunque finalmente ambos si pasaban la noche juntos pero no en la casa familiar.

Por últio, Jesús le contaba a Begoña que ha estado en la consulta de otro doctor y le ha corroborado que Julia no puede ser hija suya. Ahora, Jesús cree que fue su primo Valentín quien violó a Clotilde y la dejó embarazada mientras Begoña cree que Clotilde y Valentín eran amantes.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 54 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este viernes 10 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 54 de ‘Sueños de libertad’

Jesús se niega a que alguien sepa que él es infértil y le pide a Begoña mentir a toda la familia y hacerles creer que es ella la que no puede tener hijos. Y ella no duda en aceptar la propuesta de su marido para evitar más escándalos. Ha llegado el día del cumpleaños de Julia y Andrés no puede soportar ver a su hija al saber toda la verdad.

Carmen le recrimina a Claudia que le diera plantón y ella le dice que sigue sin estar bien. La dependienta se enfrenta con su amiga porque desde la boda le ve rara y Claudia contesta con malas formas a Carmen y le dice que no quiere estar de carabina entre una pareja de recién casados.

En la tienda, Fina no duda en preguntarle a Marta si se acostó con Jaime y ella le cuenta que tuvo que hacerlo y traicionarla pero tiene que disimular con su marido para proteger su relación con ella. Y justo entonces Jaime se presenta en la tienda y pilla a su mujer con Fina.

En casa de los De La Reina todos le entregan a Julia su regalo de cumpleaños y la actitud esquiva de Jesús con su hija extraña a todos pero Begoña trata de hacer ver que todo está bien. Después, en el dispensario Begoña le cuenta a Luz que la actitud de Jesús le inquieta y que no sabe como se puede reconducir todo esto.

Por su parte, Tasio le cuenta a Carmen que ha decidido investigar quién es su padre biológico. Y presiente que no será difícil dar con su identidad investigando en los documentos y archivos de la fábrica. Por otro lado, Mateo trata de saber que le pasa a Claudia y por qué no quiere estar con Carmen ni Tasio.

Marta le dice a Fina que no quiere llevar a Jaime al apartamento de Madrid aunque él se lo ha propuesto después de la oferta que les hizo Damián. Fina le pide que no le lleve allí porque ese lugar es el símbolo de su relación en secreto y Marta le propone a Fina irse con ella hacia la capital poniéndole alguna excusa a Jaime. Al saberlo, Carmen le pide a Fina que tenga cuidado y que mantengan las formas para que nadie las descubra.

Digna vuelve a enfrentarse con Isidro y le echa la bronca por romper su relación con su hija Fina y que no puede perder la relación con su hija. Además no duda en estar pendiente de que el chófer se toe sus medicamentos, pero parece que él no está por la labor.

Cuando Marta y Fina se disponen a disfrutar de su relación en Madrid y no dudan en ir cogidas del brazo, Jaime irrumpe en el portal y las pilla juntas dejando a las dos descolocadas.