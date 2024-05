Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo jueves: El varapalo de Jesús y la traición de Marta a Fina

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá este jueves 9 de mayo su capítulo 53 en Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras enterarse de que Julia no es su hija y ver los documentos, Jesús se negaba a creérselo. Además no dudaba en ponerse violento con Begoña amenazando además con hundir a Luz por haberle metido pájaros en la cabeza. Por si fuera poco, no dudaba en intentar forzar sexenalmente a su esposa para demostrarle que es muy viril.

Claudia se ha quedado completamente rota al saber que está embarazada y le pedía a Luz no decirle nada a nadie y la doctora le prestaba todo su apoyo. Por su parte, Joaquín seguía tratando de encontrar nuevos trabajadores para sacar adelante la nueva línea de perfumes.

Damián no dudaba en afearle a Marta que esté descuidando a Jaime y lo poco que está relacionándose con su marido tras su vuelta. Mientras Fina harta de discutir con su padre y de que este le rechace cada vez que le pide que se olvide de estar enamorada de una mujer decidía romper para siempre con Isidro.

Tasio le contaba a Carmen que justo antes de su boda, su madre le reveló que Benito no era su verdadero padre y que él es fruto de una relación que tuvo con un hombre casado y que ahora necesita saber quién es su verdadero padre.

Tras lo sucedido con Jesús, Begoña no podía callarse y le contaba a Luz que su marido se puso violento con ella y trató de forzarla al enterarse de que no era el padre de Julia. Justo en ese instante, él irrumpía en el dispensario y se enfrentaba con la doctora y le amenazaba con acabar con ella pese a que Begoña le reconocía que fue ella quién le pidió que cotejara sus muestras de sangre y las de Jesús.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 53 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este jueves 9 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 53 de ‘Sueños de libertad’

Tras pasar la noche junto a él cuando estaba enfermo, Luz le pide a Luis otra oportunidad para retomar su relación pero él se niega y cierra las puertas a volver a tener una relación íntima con ella. Después Begoña le pide disculpas a Luz por las formas de Jesús hacia ella y la doctora le pide que tenga cuidado porque su marido le da miedo pero Begoña trata de justificarlo.

Tras verles juntos, Damián les propone a Marta y Jaime que pasen la noche juntos en el apartamento que ella ha alquilado en Madrid. Pero Marta le da largas porque quiere cumplir con la promesa que le ha hecho a Fina de que no se va a acostar con su marido. Por su parte, Luz siente que quizás Jaime quiere quitarle su puesto pero Damián le hace ver que no tiene que temer eso.

Después de enterarse de que Isidro no ha acudido a la última revisión médica, Digna se encara con él y no duda en contárselo a Fina pero ella se siente mal por no poder tener una buena relación con su padre. Por otro lado, Claudia le dice a Luz que le aterra que su embarazo de Tasio salga a la luz y la despellejen por toda la colonia.

Andrés trata de hablar con Begoña preocupado por lo que ha visto de Jesús y se barrunta que algo ha pasado entre ellos y más después de que su hermano se haya ausentado de una reunión.

Finalmente, Jaime besa a Marta y logra llevarla a la cama. Por su parte, Jesús le cuenta a Begoña que ha estado en la consulta de otro doctor y le ha corroborado que Julia no puede ser hija suya. Ahora, Jesús cree que fue su primo Valentín quien violó a Clotilde y la dejó embarazada mientras Begoña cree que Clotilde y Valentín eran amantes.