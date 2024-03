Avance de ‘Sueños de libertad’, capítulo 19: Begoña sucumbe tras la agresión de Jesús

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas. La serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá su capítulo 19 este miércoles 20 de marzo a partir de las 15:50 horas.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, María dejaba a todos en shock al anunciar durante el desayuno su decisión de volverse a Jaca. Una marcha que Begoña piensa que puede ser debido a los sentimientos de Andrés hacia ella y por eso no dudaba en preguntarle a su cuñado si era por ella y se producía un tenso momento entre ellos.

Marta no dudaba en pedirle explicaciones a Luz tras descubrir que le había mentido sobre Blanca después de que Elena descubriera que la nueva limpiadora acaba de salir de la cárcel. Algo que hace que Luz se haya visto comprometida por sus mentiras.

Después de su última salida de tono, Jesús le pedía perdón a Begoña y no dudaba en regalarle unas flores para intentar arreglar las cosas con ella pidiéndole además marcharse de viaje juntos pero ella le rechazaba la propuesta.

Joaquín aconsejado por su mujer, terina boicoteando el fichaje de su hermano Luis por la fábrica de Santander. Pero pese a todo, Luis se niega a volver a la fábrica de los De La Reina. Por su parte, tras pagar las deudas que tenía, Tasio le devolvía todo el dinero que le había prestado a Carmen.

Por último, Damián le pedía a su hijo que hiciera lo posible para que María no se marchara a Jaca. Y así, Andrés no dudaba en dar el paso y pedirle a su novia que se case con él evitando así que se fuera.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 19 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este miércoles 20 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 19 de ‘Sueños de libertad’ de este miércoles

Andrés consigue paralizar la marcha de María al pedirle que se case con ella y anuncia a toda la familia la noticia de su próxima boda y además no duda en regalarle un retrato que le ha hecho después de que descubriera otro sobre Begoña.

Digna se acerca a Gema para pedirle perdón por haber sido tan dura con ella pero le aconseja que aprenda a disfrutar con lo que tiene en su vida sin pensar en ser algo más. Pero Gema no se resigna a su destino de sirvienta y quiere aspirar a convertirse en toda una señorita.

Cansada de los desplantes, Fina no duda en hacerse valer ante Marta y ella no duda en preguntarle si todo tiene que ver con lo que insinuó Petra de ella y le pide que no le castigue por esas habladurías y sea justa con ella. Pero parece que a Marta lo que le pasa es que es incapaz de ocultar sus sentimientos hacia la dependienta.

Digna le confiesa a Damián que han rechazado a Luis en la fábrica de Santander y aunque él insiste en que el lugar de Luis es en la fábrica de los De La Reina, su sobrino no está dispuesto a volver. Pero Digna está sufriendo mucho por la situación de su hijo, por ello Damián no duda en enfrentarse a su hijo Jesús al descubrir que ha sido él quién ha evitado que su primo se marche a la competencia. Y finalmente, Luis acepta quedarse en la fábrica con ciertas condiciones.

Tras devolverle el dinero a Carmen y tener un acercamiento con su ex, Tasio se pone violento con Claudia y le pide dejar su relación pues no quiere hacerle daño y le devuelve el dinero que le prestó.

Luz le pide a Marta que le de una segunda oportunidad a Blanca para poder costear los gastos de sus hijos. Pero Blanca le dice que prefiere irse y que no tenga que huir por su culpa. Tras hablar con su amiga, Luz se da cuenta de que su secreto puede poner en peligro la relación que ahora mismo más le importa, la de Luis y por ello se plantea si hacer algo.

Tras rechazar a Jesús en la fábrica, él se vuelve a poner violento con Begoña recordándole que él es su marido. Poco a poco, la tensión va a más tras cogerla del cuello y él termina dando un puñetazo a un espejo. Esta actitud de Jesús hace que Begoña vuelva a apoyarse en Andrés mientras Jesús intenta olvidar su rabia con Elena.

Y después de haber intentado ocultar sus sentimientos, Andrés y Begoña terminan cayendo en la tentación y los dos se besan haciendo que todo pueda estallar por los aires ahora que Andrés le ha pedido matrimonio a María.