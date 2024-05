Avance ‘Sueños de Libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del martes 14 de mayo?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá este martes 14 de mayo su capítulo 54 en Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jaime empezaba a sospechar que algo no va bien en su matrimonio y no dudaba en preguntarle a Marta si le pasaba algo con él porque no para de darle largas y de estar distante. Todo mientras ella le pedía perdón a Fina.

Julia empezaba a quejarse del poco trato que le da Jesús desde hace días y Begoña que se ha dado cuenta intenta solucionarlo. Al ver que la pequeña asegura estar muy enfadada con su padre, Andrés no dudaba en dar la cara por su hermano inventándose que ha habido problemas en la fábrica y que se ha tenido que quedar a solucionarlos. Después, Begoña le pedía a Jesús que no pague con Julia lo que ha descubierto porque la niña no tiene culpa de nada.

Mateo acudía a visitar a Claudia para saber cómo se encuentra y preocuparse por su estado porque él no para de pensar en cuando la dependienta intentó quitarse la vida. Paralelamente, don Agustín le recriminaba que faltara al grupo de fe y le pedía que ayude a María en el mercadillo para conseguir fondos para los más necesitados. Algo que a ella le incomoda en su estado. Pero a María tampoco le hacía ninguna gracia esa propuesta.

Después de negarse a tomar la medicación, Isidro sufría un vahído en plena cocina y Digna trata de ayudarle al preocuparse por su estado. Tras llamar a Luz, tanto la doctora como la cocinera creen que Isidro no se está toando la medicación y por ello Digna hablaba con Fina para que intente que su padre se cuide.

Por su parte, Tasio les pedía tanto a Joaquín como a Luis ayuda para tratar de dar con alguna pista sobre la identidad de su verdadero padre a través de los documentos de la fábrica. Tras ello, Tasio acude a Damián para solicitarle algún tipo de información y él no dudaba en quitarle de la cabeza al joven su idea de encontrar a su padre para evitar que la verdad salga a la luz.

Jaime le confesaba a Marta que siente que es un intruso en su vida y que a veces prefiere no llamarla para no incomodarla y se pregunta qué sentido tiene seguir con su relación a distancia cuando ambos se han acostumbrado a vivir separados. Y en plena conversación, él terminaba contándole que tuvo un encuentro con otra mujer en una noche de borrachera.

Después de que Julia siga tratando de acercarse a su padre pidiéndole que le lea algún cuento antes de acostarse, Jesús se pone violento con ella y terina asustándola al pedirle que se marche y le deje tranquilo.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 56 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el martes 14 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 56 de ‘Sueños de libertad’

A la mañana siguiente Julia contaba que le había costado mucho dormirse después de lo que le sucedió con su padre. La pequeña no dudaba en preguntarle a Begoña que le pasaba con ella y por qué no la quería. Después de esa conversación, Begoña trataba de decirle que su padre le quiere mucho y que seguirá queriendo siempre y que ella no tiene la culpa de nada.

Fina acudía a visitar a su padre después de lo que le dijo Digna y padre e hija volvían a tener un fuerte enfrentamiento con Fina recriminándole a su progenitor que le trate así por el hecho de ser lesbiana y él no duda en contestarle que para él no tiene sentido vivir ahora que la ha perdido a ella.

En el mercadillo, María pierde a una clienta potencial después de la desaparición de un vestido. Algo que las vuelve locas tanto a ella como a Gema y Claudia. Finalmente, María termina pagándolo con Gema pues cree que es ella la culpable y le acusa de haberle robado el vestido.

Por su parte, en el laboratorio Tasio y Damián tienen un encuentro y el De La Reina le dice que no puede ayudarle a encontrar a su padre pero a cambio le da un sobre lleno de dinero como regalo de bodas. Tras ello, el trabajador decide desistir en buscar a su verdadero padre y Damián respira aliviado al saber que su hijo secreto va a dejar de investigar.

Tras la pillada de Jaime, Marta se sentía culpable con Fina por tener que seguir disimulando con su relación y la De La Reina le promete a su chica que cuando su marido se marche podrán continuar con su relación y Fina le aconseja a su chica que al menos le diga que hay otra persona para que así no se martirice él.

En la cantina, Gonzalo, el nuevo empleado con cojera tiene una conversación con alguien y asegura que se está ganando la confianza de los Merino y a la vez intenta sonsacarle información sobre el nuevo perfume a Luis. Por su parte, Tasio se acerca a ver a Claudia porque sigue sin entender por qué se ha alejado tanto de él y sobre todo de Carmen pero ella sigue dándole largas. A su vez, Claudia no puede ocultarlo más y le cuenta a Don Agustín que se ha quedado embarazada de Tasio.

Por la noche, Begoña le recrimina a Jesús la actitud que está teniendo con Julia y en plena conversación le suelta que Clotilde y Valentín se amaban después de que él siga con la teoría de la violación. Por otro lado, en la tienda un joven delincuente entra para robar y termina apuñalando a Fina delante de Carmen y Marta.