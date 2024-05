Avance ‘Sueños de Libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del lunes 13 de mayo?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá el próximo lunes 13 de mayo su capítulo 54 en Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús se negaba a que alguien sepa que él es infértil y le pedía a Begoña mentir a toda la familia y hacerles creer que es ella la que no puede tener hijos. Y ella no dudaba en aceptar la propuesta de su marido para evitar más escándalos. Por otro lado, Jesús es incapaz de ver a su hija y celebrar su cumpleaños tras descubrir toda la verdad.

Carmen le recriminaba a Claudia que le diera plantón y ella le dice que sigue sin estar bien. La dependienta se enfrentaba con su amiga porque desde la boda le ve rara y Claudia le contestaba con malas formas a Carmen y le decía que no quiere estar de carabina entre una pareja de recién casados.

En la tienda, Fina no dudaba en preguntarle a Marta si se acostó con Jaime y ella le contaba que tuvo que hacerlo y traicionarla pero tiene que disimular con su marido para proteger su relación con ella.

En casa de los De La Reina todos le entregaban a Julia su regalo de cumpleaños y la actitud esquiva de Jesús con su hija extraña a todos pero Begoña trataba de hacer ver que todo está bien. Después, en el dispensario Begoña le contaba a Luz que la actitud de Jesús le inquieta y que no sabe como se puede reconducir todo esto.

Por su parte, Tasio le contaba a Carmen que ha decidido investigar quién es su padre biológico. Y presiente que no será difícil dar con su identidad investigando en los documentos y archivos de la fábrica. Por otro lado, Mateo trataba de saber que le pasa a Claudia y por qué no quiere estar con Carmen ni Tasio.

Digna volvía a enfrentarse con Isidro y le echaba la bronca por romper su relación con su hija Fina y le decía que no puede perder la relación con su hija. Además no dudaba en estar pendiente de que el chófer se tome sus medicamentos, pero parece que él no está por la labor.

Marta le decía a Fina que no quiere llevar a Jaime al apartamento de Madrid aunque él se lo ha propuesto después de la oferta que les hizo Damián. Fina le pedía que no le lleve allí porque ese lugar es el símbolo de su relación en secreto y Marta le proponía a Fina irse con ella hacia la capital poniéndole alguna excusa a Jaime.

Al saberlo, Carmen le pedía a Fina que tenga cuidado y que mantengan las formas para que nadie las descubra. Cuando Marta y Fina se disponían a disfrutar de su relación en Madrid y no dudaban en ir cogidas del brazo, Jaime irrumpía en el portal y las pillaba juntas dejando a las dos descolocadas.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 55 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el lunes 13 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 55 de ‘Sueños de libertad’

Tras sorprender a Marta en el apartamento de Madrid cuando ella estaba con Fina, Jaime empieza a sospechar que algo no va bien en su matrimonio. Mientras Marta le pide perdón a Fina por tener que cancelar sus planes por culpa de su marido. Por su parte, Jaime le pregunta a su mujer si le pasa algo con él porque desde que ha vuelto no para de darle largas.

Julia empieza a quejarse del poco trato que le da Jesús desde hace días y Begoña que se ha dado cuenta intenta solucionarlo. Al ver que la pequeña asegura estar muy enfadada con su padre, Andrés no duda en dar la cara por su hermano inventándose que ha habido problemas en la fábrica y que se ha tenido que quedar a solucionarlos. A su vez, Andrés opta por regalarle a su sobrina la cometa que Jesús le regaló a él. Después, Begoña le pide a Jesús que no pague con Julia lo que ha descubierto porque la niña no tiene culpa de nada.

Mateo acude a visitar a Claudia para saber cómo se encuentra y preocuparse por su estado porque él no para de pensar en cuando la dependienta intentó quitarse la vida. Paralelamente, don Agustín le recrimina que faltara al grupo de fe y le pide que ayude a María en el mercadillo para conseguir fondos para los más necesitados. Algo que a ella le incomoda en su estado.

A María tampoco le hace demasiada gracia que le ayude la dependienta pues no quiere que parezca que ella no es capaz de trabajar sola. Tras ver el fiasco que ha tenido el mercadillo, la mujer de Andrés se siente frustrada por no saber hacer nada.

Después de negarse a tomar la medicación, Isidro sufre un vahído en plena cocina y Digna trata de ayudarle al preocuparse por su estado y por ello no duda en llamar a Luz para que le haga una revisión para ver si todo está bien con su enfermedad y tanto Digna como Luz creen que no se está tomando las pastillas. Y por ello, Digna acude a Fina para tratar de pedirla que ayude a que su padre no se deje morir.

Tasio que sigue con su idea de dar con la identidad de su padre les pide a Luis y Joaquín su ayuda para saber si pueden tener algún documento del pasado sobre un comerciante con el que su madre tuvo relación. Después Tasio opta por pedirle ayuda a Damián que le ayude a encontrar a su verdadero padre sin saber que realmente es él quién le puede contar toda la verdad. Y por ello, Damián no duda en quitarle de la cabeza que siga buscándolo porque quizás él no es como el piensa.

Jaime le confiesa a Marta que siente que es un intruso en su vida y que a veces prefiere no llamarla para no incomodarla y se pregunta qué sentido tiene seguir con su relación a distancia cuando ambos se han acostumbrado a vivir separados. Y en plena conversación, él termina contándole que tuvo un encuentro con otra mujer en una noche de borrachera.

En el despacho, Jesús no para de acordarse de cuando Julia nació y todo lo que pasó con Clotilde. Justo en ese instante, su hija le interrumpe para que le pueda contar alguna historia y tras ver que sigue dándole largas, Julia le dice que le perdona por no haber acudido a su fiesta de cumpleaños aunque le pide que le haga más caso y Jesús tiene una actitud violenta con ella asustándola.