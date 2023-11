Las declaraciones de alto impacto de Jessica Bueno sobre lo que había callado de Jota Peleteiro

Conforme pasan las semanas Jessica Bueno se va abriendo cada vez más dentro de la casa de ‘GH VIP‘. La concursante no ha tenido reparo en abordar cómo vivió su ruptura con el futbolista Jota Peleteiro con quien tiene dos hijos. Un relato que ha impactado sobre manera a sus compañeros por los detalles que ha dado la modelo sobre las infidelidades de su ahora expareja.

Todo ha comenzado cuando Avilés ha sacado el tema asegurando conocer detalles hasta ahora desconocidos sobre la ruptura de Jota y Jessica Bueno. «A mí me llega información por una persona de que ellos se han separado, pero hay una parte que nunca se cuenta, pero que yo la sé», ha declarado el colaborador. Visiblemente apenada, la concursante ha comenzado a abrirse en canal.

«Hay cosas más feas que nadie sabe. A mí me estuvieron acosando. A mí me han mandado fotos con mi ropa, con mi ropa interior, ropa mía. Todo se ha sabido por parte de con quien él ha estado, no por mí y luego él encima me machacaba a mí cuando era ella la que mandaba las capturas de pantalla y todo», ha asegurado con contundencia Jessica Bueno.

Así pues, la modelo ha proseguido diciendo: «Yo salgo de mi casa y al día siguiente hay una persona durmiendo en mi cama y de eso así de cosas. A mí todo esto me da tanta pena, tanta pena». Por su parte, sus compañeros le han preguntado si ella llegó a sospechar, ante lo que ha asegurado: «A mí me afectó tanto porque yo ponía la mano en el fuego de que eso jamás. Yo decía es que es imposible después de tantos años y después de todo, es imposible».

Jessica Bueno no se ha quedado ahí. La concursante ha asegurado cómo se encontraba en aquel momento: «Yo estuve como dos o tres semanas que no paraba de recibir cosas. Estaba asustada y encima yo tan tonta de mí que me amenazaban y me decían ‘lo voy a contar todo en la tele’ y yo sufría por él, por él. Pienso que ojalá en algún momento pueda haber una relación cordial y normal».

Jessica Bueno se rompe en el confesionario

Parece que a la joven haberse abierto en canal le ha hecho mella, puesto que Jessica Bueno ha acudido al confesionario visiblemente tocada. «No sé si sacar ese tema esta tarde con… Me ha recordado algo Avilés hoy y luego pues como siempre me quedo pensando que no debería haber mencionado nada y también me vienen esos recuerdos… No sé, se me ha juntado todo ahora por la noche pensando mucho en todo», ha comentado al borde del llanto.