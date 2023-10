Jessica Bueno se entera de la ruptura de Luitingo y Pilar y reacciona de este modo en ‘GH VIP’

Jessica Bueno está en boca de todos dentro de la casa de ‘GH VIP’. La concursante afronta uno de sus momentos más críticos en el concurso tras la marcha de Luitingo. La joven se ha desahogado y ha destapado sus sentimientos hacia el cantante. Por su parte, el exconcursante también ha hecho lo propio llegando a declarar: «Yo, lo que me pasa es que me encanta estar con Jessica». Una declaración con la que ha oficializado su ruptura con Pilar y su acercamiento a Jessica.

No ha sido el único bombazo de la noche puesto que el reality le ha facilitado a Jessica información relacionada con este tema. A pesar de estar aislada y no poder recibir información del exterior, el reality ha aprovechado una pregunta de un espectador para notificarle la ruptura de Luitingo y Pilar Llori. En concreto, Jessica ha tenido que responder a la siguiente pregunta: «¿Qué te parece que Luitingo haya roto con Pilar?».

Dicha noticia ha generado infinidad de reacciones siendo la de Jessica la más impactante. «No puedo opinar porque no tengo ni idea», ha declarado en un primer momento. Poco después, ha añadido: «Estamos aquí dentro y no sabemos nada, espero que ambos estén bien. Solo espero que tanto él como ella estén bien».

Finalmente, la modelo ha querido zanjar todo rumor sobre sus sentimientos: «Como hay tantas conjeturas y deducciones que se hacen, simplemente quiero confirmar que luis y yo simplemente somos amigos. Es verdad que nos hemos cogido mucho cariño, que es una amistad muy especial porque hemos estado conviviendo 24 horas durante mes y medio pero que simplemente somos amigos. Entonces también para la tranquilidad de Pilar que puso eso en la carta, ese posdata. Que Luis haya dormido entre mí y Marta simplemente es un apoyo».

Jessica Bueno se entera en directo de la ruptura de Luitingo y Pilar 💣😱 #GHVIPDBT7 pic.twitter.com/FkUtZ6bEjj — Gran Hermano (@ghoficial) October 29, 2023

Los sentimientos de Jessica, a debate

Otros de los momentos clave de la noche ha sido el vídeo que ‘GH VIP’ ha emitido sobre los días posteriores a la marcha de Luitingo dentro de la casa. Jessica Bueno se ha sentido especialmente abatida llegando a confesar ciertas intimidades de su relación. «La relación que yo he tenido con Luis jamás la he tenido con un hombre. Sentirle a él me daba como esa tranquilidad y esa sensación de hogar y cariño que no tengo», ha llegado a confesar.

De igual manera, Jessica ha llegado incluso a asegurar que lo último que le dijo fue «te camelo»; una expresión que indica el gran cariño existente que había entre ambos y la química que desprendían. De hecho, Jessica también ha asegurado echar en falta que el concursante durmiese a su lado: «Me he acostumbrado y ahora se me hace hasta más difícil».