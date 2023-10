La instantánea puñalada de Luitingo a Pilar en ‘GH VIP’ tras ser expulsada directamente

La relación entre Pilar Llori y Luitingo está en el punto de mira tanto dentro como fuera de la casa de ‘GH VIP‘. La pareja ha visto como su unión ha quedado en entredicho, especialmente después de la expulsión de Pilar Llori. Una salida, la de Pilar, que podría haber tenido final feliz puesto que el reality le ha permitido volver a la casa. Luitingo era el escogido para decidir si volvía o no. Tras una larga espera, el cantante se ha negado y ha provocado que la expulsión fuese definitiva.

Cabe recordar que ésta es una de las dinámicas más novedosas del reality durante su octava edición. En concreto, los concursantes expulsados pueden seleccionar a un compañero de la casa para que decida si gastarse 25.000 y traer de vuelta al expulsado/a o dejar las cosas como están. Esto mismo le ha sucedido a Pilar, quien al principio no tenía muy claro si utilizar o no esta opción.

Poco ha tardado la joven en escoger a Luitingo, quien ha decidido no emplear los 25 mil euros para que su compañera volviese a la casa. «No (decido utilizar la vida extra) porque al final hay aquí muchas personas que han dejado también… Yo soy el más familiar del mundo y me mataría porque Pilar estuviese aquí conmigo, pero hay mucha gente que necesita el dinero y ha entrado dejando a sus familias y a sus hijos. Al final es un concurso y no puedo jugar con la gente», ha compartido.

Lejos de quedarse callado, Luitingo ha proseguido excusándose: «Yo por Pilar siento de verdad y creo que Pilar siente por mí. No creo que de verdad una relación tenga un precio». De hecho, el joven le ha enviado un emotivo mensaje a Pilar: «Espero que no le moleste. Recé por ella porque no se fuera. Conociendo lo poco interesada que es, sé que no le va a doler». Por su parte, Pilar se ha mostrado especialmente tranquila y feliz por la decisión tomada por su compañero en la casa. «Me alegro que haya decidido eso. Menos mal, estaba nerviosa»,

La hermana de Pilar, a la yugular de Luitingo

Frente a la actitud de Pilar, la hermana de ésta ha decidido plantarle cara a Luitingo y cuestionar su actitud. «Yo me lo esperaba de aquí a lima por motivos diferentes, me temo… Yo me lo imaginaba. A lo mejor porque soy diferente y a lo mejor porque yo con el amor sí que me vale la pena 25 mil euros», le ha arreado. Frente a ello, Pilar ha preferido hacer oídos sordos y defender la postura adoptada por el cantante.

La hermana de Pilar es más clara que el agua: "A lo mejor en el amor sí que me valen la pena 25.000€" #GHVIPGala5 pic.twitter.com/jnTvGjIGDP — Gran Hermano (@ghoficial) October 12, 2023

La defensora de Pilar Llori en plató no ha dejado títere sin cabeza. La hermana de Pilar le ha arreado al concursante asegurando: «Luitingo le dice a mi hermana insegura, cuando el inseguro es él. Él tiene miedos que le intenta transmitir a mi hermana… Resulta que la insegura es ella». Así pues, en otra de sus intervenciones, le ha soltado: «Esos comentarios sobran y siempre quiere quedar por encima. También ha habido comentarios feos para mi gusto… Son comentarios que sobran. Los primeros 20 días en los que conoces a una persona son los más bonitos. Si en 20 días es todo más bonito y estaban así, no me quiero imaginar en 20 años».