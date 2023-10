El imperdonable error del equipo de ‘GH VIP’ con la expulsión de Pilar que faltaba por ver

La quinta gala de ‘GH VIP‘ ha sido cuanto menos movida. Durante la emisión de dicha entrega, la organización del reality ha tenido que hacer frente a un amago de abandono y a una histórica y novedosa expulsión. Precisamente al incorporar esta nueva mecánica, ‘GH VIP’ ha cometido un error garrafal puesto que le ha desvelado a Pilar Llori su condición de expulsada por error justo antes de que fuese comunicado de manera oficial.

En esta ocasión, Pilar Llori se ha convertido en la tercera y última concursante en abandonar el reality. La joven se ha enterado de esta situación cuando, durante una pausa publicitaria, ha entrado a la estancia reservada para que los habitantes de la casa puedan fumar, la conocida como «playa». Allí, Pilar Llori ha podido ver efectos personales del resto de nominados: todos los bultos excepto los suyos. Un movimiento fallido por parte del equipo que destapaba su expulsión antes de lo previsto.

Así ha sido la expulsión de Pilar Llori

Cabe recordar que durante la quinta gala, ‘GH VIP’ ha incluido un novedoso sistema de expulsión. Por primera vez en la edición VIP, Marta Flich ha expulsado a una concursante que se encontraba en el salón. Por tanto, en ese momento, Pilar y Gustavo se repartían las papeletas para que uno de ellos fuese el concursante expulsado.

Cuando toda la casa se pensaba que la expulsión estaba entre Laura y Albert, que estaban en la sala de expulsión, Marta ha señalado a Pilar como expulsada. Una decisión por la que ni se ha inmutado debido a su descubrimiento. «Os lo he dicho, por favor, tranquilos. No pasa nada, ya lo sabía. Por favor, no os pongáis mal que si no, me pongo yo mal», ha reconocido Pilar.