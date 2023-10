Jessica Bueno sorprende por cómo se le escucha hablar de Kiko Rivera en ‘GH VIP’

Jessica Bueno está siendo una de las principales sorpresas de la actual edición de ‘GH VIP‘. La modelo no duda en intervenir dentro de las dinámicas de la casa. Del mismo modo, tampoco tiene reparo en abrirse en canal y dar a conocer los detalles más desconocidos de su relación con Kiko Rivera, el padre de su hijo, e Isabel Pantoja.

Todo ha comenzado cuando Susana Bianca le ha preguntado por su relación con Kiko en ‘Supervivientes’. «Yo lo veía como un amigo. Cuando salimos aún seguíamos siendo amigos», ha llegado a confesar la concursante. Poco a poco, Jessica ha ido dando más detalles de su relación: «Yo era una niña y él me cuidaba, me llevaba a todos lados. Estaba siempre con él».

Lejos de quedarse callada, Jessica Bueno ha revelado uno de los puntos fuertes de Kiko Rivera como pareja. «Me hacía reír un montón», ha declarado. A partir de entonces, según el relato de Jessica, comenzó su relación: «Luego hubo un momento en el que él ya sentía por mí. Él ya estaba enamorado de mí y me dijo que, si yo le veía solo como un amigo, que lo mejor era no vernos. Eso me dio tanto dolor oír y entonces pasó».

«Yo me quedé embarazada por sorpresa, pero lo perdí y luego lo pasé tan mal, porque encima la familia estaba tan involucrada y los vi sufrir tanto también», ha continuado diciendo. Tras esta declaración, la concursante ha compartido cuál es el estado actual de su relación: «Yo sólo tengo contacto con él y con Irene». Esta última ha salido especialmente bien parada tras las declaraciones de Jessica. «Irene es como si fuese también una madre para mi hijo», ha llegado a declarar.

El papel de Isabel Pantoja como abuela

Poco después, en otro momento de la convivencia, Jessica ha vuelto a sacar el tema sobre su hijo. En esta ocasión, la expareja de Kiko Rivera ha compartido: «El mayor tiene un carisma… Es que se parece mucho a su padre en la forma de ser. Quiere hacer siempre reír a los demás. Tú lo ves y dices, es su padre». En ese momento, Laura Bozzo ha preguntado sobre la relación que tiene el niño con su abuela paterna, Isabel Pantoja.

«Mi niño cuando era pequeñito se iba allí con ellos. Adora a Agustín y a su abuela. Siempre he querido que mi hijo tuviera relación con su padre. Cuando yo me separé de su padre era un bebé de tres meses. Desde que tiene uso de razón, mi hijo es como si tuviese dos padres. Él sabe quién es su padre, pero sentimentalmente también tiene otro padre porque se ha criado con mi exmarido», fueron las declaraciones de Jessica.