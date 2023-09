Laura Bozzo humilla a Jessica Bueno en una pelea sin precedentes en ‘GH VIP 8’: «Víbora, loca…»

Los últimos días en la casa de ‘GH VIP‘ están marcados por las constantes discusiones entre concursantes. Una de las más recientes se ha vivido entre Laura Bozzo y Jessica Buena. En esta ocasión, un supuesto comentario sobre Oriana ha sido el detonante de una disputa que ha dividido a la casa en dos bandos. Cabe recordar que todo ha comenzado con Sol Macaluso, quien se ha dirigido a Oriana diciendo: «No sé que ha pasado pero Jessica me dijo que Laura dijo algo terrible».

Este comentario ha hecho que la venezolana le pidiese explicaciones a Laura: «Hay una persona de esta casa que ha dicho ‘si Oriana supiese lo que Laura ha dicho de ella»…». Visiblemente sorprendida, la peruana ha negado lo comentado. Esto ha hecho que Jessica Bueno saltase: «¿Le dices tú lo que me has dicho, lo que estabas comentando antes?».

«Yo no te he dicho nada. Si no tienes los huevos para pelear con ella porque eres una cobarde no me metas a mí porque no te he dicho nada. Tienes una falta de huevos querida que no quiero saber más de ti en mi puta vida y vas a conocer a Laura Bozzo a partir de ahora», le ha arreado Laura Bozzo a la modelo. Ante esta trifulca, Oriana ha vuelto a insistir: «¿No has dicho que ya hay una ganadora ya?». «En todo caso es un halago si hubiera dicho eso», se ha excusado la peruana.

En ese instante, Jessica Bueno ha tomado la palabra para dar a conocer su versión: «Me está volviendo a pasar lo mismo. Por ver algo injusto, meto la pata. Empezó a decir ella sin venir a cuento: «Esta niña Oriana siempre la primera, por algo será. Aquí ya hay ganador, la están haciendo ganadora»». «¿Dónde he hablado mal de ella?», ha gritado Laura mientras se empeñaba en negar lo expuesto por su compañera. Por su parte, Oriana ha concluido diciendo: «No me considero ganadora de nada».

Laura y Jessica Bueno se enzarzan en una cruzada brutal

A pesar del comentario que Laura hizo en su momento de Oriana, las dos han aunado fuerzas en su particular contienda contra Jessica Bueno a la que llaman «la señora santa». «¿Tú a qué has venido? ¿A ser la señora santa? Porque la prensa sabe mucho de ti eh», le ha llegado a apuntar Laura. «Tampoco eres la santa porque ayer no demostraste serlo», le ha atizado Oriana al tiempo que ha apuntado: «Eres más manipuladora de lo que nos quieres hacer creer».

Lejos de quedarse callada, Oriana ha asegurado que a Jessica le convenía destapar la rajada de Laura Bozzo. Los encontronazos en la casa no han cesado. De hecho, Laura Bozzo ha vuelto a estallar contra Jessica: «Esta señora se lo digo en su cara es una hipócrita, una arpía, doble cara. No quiero hablar contigo más en mi vida, de aquí hasta que yo me muera. Doble cara«.

Laura Bozzo no ahorra en descalificativos contra Jessica

Los calificativos de Laura Bozzo hacia Jessica no han tardado en llegar. En la intimidad del confesionario, la comunicadora se ha despachado a gusto contra la modelo: «Jessica, qué maldad, Con su carra de mustia, de buena. Yo me equivoco, pido perdón, lo que ustedes quieran, pero traiciones de querer tirar a Oriana contra mí porque no tiene los huevos. No, esa energía asquerosa acá no. No sé que va a pasar con la comida. O se queda ella o yo, yo con esa víbora no voy a dormir… Esa víbora va a saber quien soy yo. Traicionera, hipócrita«.

El enfrentamiento definitivo entre Laura y Jessica

Cuando todo parecía más calmado, un nuevo encontronazo hacía saltar todo por los aires. En esta ocasión, Laura ha comenzado a reírse cuando Sol ha expuesto a Jessica como candidata a llegar a la final. «Tú no nos conoces realmente a nosotros», le ha afeado Jessica, ante lo que Laura le ha arreado: «La gente que gana tiene que ser pasional, tiene que jugársela. Te busca todo el tiempo». «Pero si no te he hablado en todo el día. Si quieres hacer tu teatro y dártelas de diva…», le ha respondido Jessica. Lejos de quedarse callada, ha proseguido diciendo: «No me parezco a ti ni en la punta de tu dedo. Paso de cuentos, de historias, de tonterías que has hecho desde que has entrado».

Un comentario que ha provocado el estallido de Laura Bozzo: «Te aseguro que la fama que yo tengo no es la tuya. Cada cosa que tengo en mi vida la tengo por mi trabajo y no por meterme con hombres«. Este golpe bajo ha hecho estallar a Jessica: «A mí no me vuelvas a hablar nunca más. Bastante tengo yo aquí fuera». «Mentirosa. Yo no te he dicho nada a ti. No te conozco. No sé tu vida ni tu pasado», se ha excusado la peruana. Sin embargo, Jessica ha zanjado su disputa asegurando: «No me voy a prestar más a tus tonterías. Conmigo se acabó. A mí ya ni me mires«.

La discusión entre ambas ha llegado a tal límite que Laura Bozzo no ha dudado en taparse la boca después de calificarla como «loca de mierda». «Cada uno allá con su conciencia porque todo está grabado así que tú misma siéntete orgullosa de como eres o no», ha comentado Jessica. En paralelo, Oriana ha calificado de tal modo la situación: «Esta lo que es es muy lista». «No resisto a las mujeres que se hacen las víctimas. Yo he defendido a las mujeres con la vida, pero si vienen a hacer su show barato no», ha concluido Laura Bozzo.