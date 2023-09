El tremendo brote de Laura Bozzo que incendia ‘GH VIP’ tras cesar su emisión en Telecinco

La nueva dinámica impulsada por ‘GH VIP‘ está generando infinidad de conflictos a la casa. El último ha llegado a colación de la nueva rebaja en el premio final. En concreto, el reality les ha ofrecido a los cuatro nominados saber si eran el porcentaje de votos más bajo de cara a la expulsión. Una ventaja que solo podrían conocer los que apostasen más dinero. En este caso, Álex Caniggia ha decidido descontar doscientos euros del premio final, lo que ha derivado en un fuerte conflicto en la casa.

Dicho enfrentamiento ha tenido lugar al término del debate dominical cuando Ion Aramendi ha preguntado al resto de concursantes qué creen que había podido pasar para que el premio final fuese nuevamente inferior. Oriana ha dado en el clavo al acertar el motivo, lo que ha levantado sospechas sobre Luca Dazi, quien podría haberse ido de la lengua y haber confesado qué es lo que había pasado. «No es por nada, pero no es el primer reality que hago. La intuición la tengo», se ha defendido ella.

Por su parte, Luca Dazi ha confesado: «Algo de doscientos euros sí que es verdad que he dicho, pero yo a Oriana no le he dicho nada». Esta revelación ha desencadenado un auténtico terremoto en la casa, especialmente cuando Laura Bozzo se ha pronunciado: «Todo esto me parece un poco sospechoso. Creo que de alguna manera, yo también tengo un cerebro bastante privilegiado, bastantes años de televisión. Yo la quiero mucho a Oriana, pero estoy segura que Luca, que es mini Oriana, se lo dijo. Es mi opinión. No es contra ti».

«Te voy a decir una cosa Ion. Yo no juro jamás en vano… Esto es una cuestión que me ha salido dl cerebro a mí de intuición. Lógica después de tantos años de tele», ha clamado Oriana. «Él cuando llegó hizo el comentario de que se había gastado los doscientos», ha vuelto a insistir Laura. Precisamente esto ha hecho explotar a Luca, quien ha saltado diciendo: «Todo está grabado, Si he dicho algo que lo pongan. Dejad de inventar y de especular».

Laura Bozzo estalla brutal más contra Luca

«Algunos aquí se han vuelto insoportables, pero creo que deberían de pasar por el colegio antes de venir acá. Estoy especulando, especulación. Yo quiero creer lo que yo quiera», ha clamado Laura Bozzo en clara referencia a Luca. «No, lo estás diciendo con maldad porque luego me estás diciendo que me amas», ha reprochado Oriana.

Precisamente esto ha provocado que el ataque de Laura se dirigiese a Luca: «No tiene nada que ver. Este es mini tú y desde que regresó a la casa se volvió insufrible«. La tensión ha escalado hasta tal pico que el joven ha tenido que abandonar el salón y le ha dejado con la palabra en la boca. Una actitud que Laura Bozzo no ha pasado por alto. De hecho, la concursante no ha podido evitar desahogarse pagándolo contra el mobiliario de la casa, ya que en mitad del arrebato ha tirado un vaso al suelo al golpearlo con un cojín.