Oriana destapa lo que la dirección de ‘GH VIP’ hizo con ellos detrás de cámaras y trae cola

El pasado martes, durante la primera entrega de ‘GH VIP: Límite 48 horas’, se asistió a una de las galas más tensas. Oriana Marzoli y su novio Daniele fueron los protagonistas de un episodio que acabó en altercado. El joven italiano tuvo la oportunidad de subir a Guadalix de la Sierra para reencontrarse con la concursante, muy afectada por los apenas cinco días que llevaban separados.

Un encuentro no a cualquier precio, pues para ello se activó la dinámica de las tentaciones que tanto va a marcar esta edición del reality. Por primera vez en la historia, el premio reservado al ganador es fluctuante y, si la joven aceptaba ver a su pareja, el bote de 150.000 euros se reduciría en 12.000 por un vis a vis de apenas tres minutos. El drama se desató al instante.

Este tortuoso dilema provocó que Oriana sufriera un desproporcionado ataque de ansiedad y montara en cólera contra El Súper y el equipo del programa. Finalmente, y contra todo pronóstico, no cayó en la tentación y decidió no verle. Pero, en consecuencia, esto dio lugar a un altercado desmedido que no se emitió en Telecinco, pero que se vio perfectamente por el canal 24 horas de ‘GH VIP’, donde se impuso también la censura.

Al parecer, el joven italiano adoptó una actitud muy agresiva e intentó acceder a la casa por la fuerza. A varios participantes como Pedro García Aguado o Álex Caniggia se les escuchó decir que había pateado la puerta del confesionario y que había amenazado con llamar a la policía por no permitirle ver a Oriana.

Desde entonces, los rumores no dejaron de sucederse y circuló una delicada información que apuntaba a que la organización de ‘GH VIP’ tuvo que llamar a la Policía ante el comportamiento incontrolable de Daniele. Algo que Mediaset desmintió tajantemente, pues, finalmente, la productora facilitó un encuentro excepcional entre Oriana y Daniele pese a que no era lo previsto con la intención de rebajar la tensión.

Con todo, el escándalo fue mayúsculo y con gran resonancia entre los fans de ‘Gran Hermano’ en redes. Sin embargo, en la segunda gala principal de ‘GH VIP’ del jueves no hubo ni una sola alusión a ello. El programa prefirió callar e ignorar todo a fin de no alimentar la polémica. Un silencio sospechoso que ahora se entiende tras unas elocuentes palabras captadas a Oriana en el 24 horas.

Ha sido en una conversación con Laura Bozzo. «A mí me has demostrado tres veces detalles que no me gustan de lo que dices cuando el Súper habló con todos de esa cosa que no se puede decir», es la frase pronunciada por la joven en clara referencia a ese esperpéntico suceso entre ella y su novio. Es decir, la dirección del reality dio un toque de atención a todos para que fueran cómplices de ese silencio impuesto. La pregunta es: ¿qué quieren tapar? La censura, a veces, provoca el efecto contrario y las redes empiezan a movilizarse contra esa decisión.