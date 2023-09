Oriana Marzoli se planta contra la organización de ‘GH VIP’ y muchos concursantes le secundan

Noche de gran tensión la vivida en ‘GH VIP‘ durante la versión ‘Límite 48 horas’. La organización del reality no ha tenido reparo en colocar a Oriana Marzoli ante la situación más difícil de su concurso. La venezolana, que ha manifestado echar de menos a su pareja en numerosas ocasiones, ha tenido a escasos metros a su pareja. De hecho, también ha tenido la oportunidad de ver a su pareja si consentía desembolsar 12.000€ del premio común.

Una situación que ha colocado contra las cuerdas a la joven. En cuanto Oriana Marzoli ha visto a su pareja en el confesionario de la casa, ésta no ha dudado en salir corriendo. Sin embargo, cuando la joven ha entrado a dicha estancia, su pareja ya no estaba. En ese momento, Marta Flich le ha puesto sobre la mesa las duras condiciones que debía aceptar para verle.

«Llevas apenas 120 horas en la casa sin noticias de tu novio. Supongo que tienes muchas ganas de verlo. Te proponemos un trato: 12.000 euros del premio común a cambio de tres minutos con tu novio» «No, tres minutos no. Lo dejas aquí porque si no, me matan. Pero doce mil los pago». Una súplica que ha provocado que Marta amplíe la duración del trato. Sin embargo, la venezolana parecía tener claro no estar dispuesta a pagar: «Me van a matar si lo cojo, pero quiero verlo por favor. Te lo suplico, te lo suplico, te lo suplico. Déjame verlo, por favor, déjame verlo».

En la misma línea, Oriana ha sollozado: «Déjame ir, te lo pido por favor. ¡¡No me hagáis esto! Obviamente no puedo pagar para tres minutos. Si lo metes aquí como concursante sí, si no, no por favor. Te lo suplico no me hagáis esto». «Oriana, tranquilízate», le ha pedido la presentadora.

Lejos de calmarse, Oriana ha vuelto a gritar fuera de sí: «Esto no se hace. Me estoy agobiando. Quiero pensar que es una broma. Por favor no me hagáis esto, no aguanto». «Respira. Sabes que es una de las grandes novedades de este año. Piensa en la decisión que quieres tomar», ha seguido explicándole la presentadora. Ante ello, «No son mis doce mil, que cogería mis doce mil y los tiraría».

Los compañeros de Oriana Marzoli se rebelan ante ‘GH VIP’

Las reacciones no han cesado y a esa protesta se han sumado algunos compañeros. En este caso, Jessica Bueno ha clamado: «Es normal que la pobre quiera verlo y se sienta frustrada por la impotencia. Pero me parece muy mal esto, que se lo pongáis ahí delante». «Es muy cruel», se ha llegado a escuchar en la casa por parte de Luitingo o Sol Macaluso. Unos comentarios que le han obligado a intervenir a la presentadora: «Sabíais perfectamente que estos dilemas, porque se ha explicado, se iban a poner encima de la mesa porque esto es ‘GH VIP'».

Por su parte, Laura Bozzo ha comentado: «Yo lo que no entiendo es esta situación porque la ponen frente a un dilema que la afectaría a todos los miembros de la casa y obviamente ella estaría en desventaja porque algunos estarían resentidos». «Llevamos cuatro días de concurso», le ha recordado la presentadora.

Finalmente, Oriana, después de un gran ataque de ansiedad, ha templado los nervios y ha tomado la sorprendente determinación de rechazar ver a su novio y no pagar los 12 mil euros del premio para no perjudicar a sus compañeros.