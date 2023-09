Sol Macaluso hace público el acribillamiento que sufre por culpa de ‘Gran Hermano VIP’

Quedan solo cuatro días para que Sol Macaluso entre en la casa de ‘GH VIP 8’. La reportera argentina es la única concursante que Telecinco ha confirmado de forma oficial. Lo hizo el pasado martes en un evento a lo grande en la Plaza de España de Vitoria durante el FesTVal.

Sin embargo, los últimos días de Sol Macaluso antes de despedirse de su familia y su marido, no están siendo nada fáciles. Más allá del aborto que sufría hace unas semanas, la reportera está recibiendo muchos ataques en redes sociales después de que muchos rescataran lo que de verdad pensaba de ‘GH’ años atrás.

Pero más allá de eso, Sol Macaluso se está enfrentando estos días a ataques racistas, gordofobos así como a críticas por su experiencia laboral. «Que por qué contratan extranjeros, que, si soy argentina que me vaya al reality de ‘Gran hermano’ de Argentina, que por qué no me vuelvo a mi país, que vengo a sacarle el trabajo a los españoles», son algunos de los ataques que ha denunciado Sol en ‘Socialité’.

Pero si hay algo que está molestando mucho a Sol Macaluso son los comentarios vejatorios que ha recibido por su físico. «Principalmente el acoso está focalizado en el racismo, en mi apariencia física y en mi experiencia laboral, no hay ningún aspecto que se esté quedando fuera», se queja la reportera y concursante de ‘GH VIP 8’.

Los ataques gordófobos a Sol Macaluso en redes

La periodista no está pasando por su mejor momento después de haber sufrido un aborto de gemelos. Y recibir esos ataques en estos momentos la están destrozando. «Que si estaba demasiado gorda, que si la elección del vestido era muy mala, que si tengo un cuerpo cuadrado», prosigue diciendo.

«Mi cuerpo es como es como es y lo amo así, la gente es cero empática porque yo sufrí un aborto hace un mes y es muy duro mentalmente estar pasando por un duelo por una pérdida y que te acribillen por cómo está tu cuerpo», defiende Sol Macaluso.