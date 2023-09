Se destapa cómo Sol Macaluso rajaba contra ‘Gran Hermano’ antes de su fichaje: «Tarados»

Telecinco ha sorprendido este martes al anunciar en pleno directo en ‘Así es la vida’ desde el FesTVal de Vitoria a la primera concursante oficial de ‘GH VIP 8’. Se trata de la reportera argentina Sol Macaluso, que saltó a la fama gracias a sus crónicas como corresponsal en Ucrania para ‘Informativos Telecinco’ y ‘El programa de AR’.

Nada más llegar a Vitoria, Sol Macaluso se mostraba entusiasmada ante Marta Flich y Ion Aramendi por su fichaje por ‘GH VIP 8′. «Tenía muchas ganas de escucharte súper y estaba deseando este primer contacto con el sofá», reconocía la joven reportera.

Sin embargo, tras hacerse oficial su fichaje por ‘GH VIP 8’, las redes han rescatado un mensaje que escribió Sol Macaluso en el año 2016 en el que parece que su opinión del reality no era buena. «El día que tenga hijos por favor que no me salgan tan tarados como para desear ir a Gran Hermano. Amén», escribía la argentina en un tuit que ha borrado justo tras oficializarse su fichaje.

De este modo se repite la misma historia que ya sucedió con Irene Junquera en ‘GH VIP 7’. Y es que la periodista deportiva también entró al programa después de haber criticado duramente al reality en 2010. «Me apesta GH, lo siento«, escribía la que por entonces era colaboradora de ‘Punto pelota’ en Intereconomía.

Sol Macaluso recula en su opinión sobre ‘GH VIP’: «La gente cambia»

Pero ahora Sol Macaluso ha cambiado de opinión y se muestra ilusionada por este nuevo reto televisivo que llega además después de que hace tres semanas sufriera un aborto. «Nunca me lo había planteado. Si me habían ofrecido otros realitys antes y dije que no. Pero ahora estoy en un momento de decir que sí a cosas que anteriormente le había cerrado la puerta», ha asegurado ante la prensa en el FesTVal.

Así lo ha querido constatar en un nuevo tuit donde ha matizado su opinión crítica sobre el formato publicada años atrás. «La gente cambia, evoluciona, aprende, las opiniones se ven modificadas según las experiencias que vamos viviendo, y como he vivido muchas puedo decir que estoy feliz de estar en constante cambio, evolución y abrirme a nuevas oportunidades. ‘GH VIP 8’ ahí voy», ha sentenciado.