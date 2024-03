El directísimo recado de Kiko Rivera a Pablo Motos ante Broncano: «Ya no voy a ‘El Hormiguero'»

Kiko Rivera no dudó en pronunciarse sobre su relación con Pablo Motos este jueves en ‘La Resistencia’. El hijo de Isabel Pantoja acudió al programa presentado por David Broncano y, entre muchas risas, acabó poniéndose serio para hablar de ‘El Hormiguero’. Fue ahí cuando el cantante reconoció la causa por la que no le invita el programa, y aseguró que lo han «reemplazado».

En una entrevista que el propio Broncano definió como «una de las mejores conversaciones sobre pajas», el hijo de la tonadillera tuvo tiempo de hacer reír al público, pero también pensar. «Mi madre me pilló una vez haciéndome una paja, justo en el momento de terminar y me corrí mirando a mi madre», relató el cantante al presentador, que no daba crédito a la historia de Cantora.

Cuando la Pantoja pilló a @riverakiko haciéndose una paja. La frase de "me corrí mirando a mi madre" es de las cosas que menos quiero representar en mi cabeza pero es imposible escapar.



Posiblemente la mejor historia de pajas que se ha escuchado en este programa. #LaResistencia pic.twitter.com/NJM3nvzIdu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 14, 2024

Kiko Rivera revela su problema con ‘El Hormiguero’

Pero dejando a un lado las surrealistas historias, cuando preguntaron a Kiko Rivera por sus programas favoritos, sorprendió al no incluir a ‘El Hormiguero’. «Me gusta mucho un programa gallego que se llama ‘Land Rober'», explicó el hermano de Isa Pantoja, que explicaría entonces su problema con el programa de entrevistas de Pablo Motos.

«Ya no voy, no me quieren, hace mucho tiempo que Pablo no me llama», reveló Rivera. Entonces, bromeó con haber sido sustituido con otro cantante muy frecuente en el programa de Antena 3. «Ahora solo lleva a Omar Montes. Me da la sensación de que me ha remplazado», comenzó explicando el hijo de la cantante, muy dolido con el programa de las hormigas.

«Había una foto de Omar que le llamaban ‘el Paquirrín de Hacendado’, no sé, llevamos el mismo look, se follaba a mi hermana… Me llevo muy bien con él pero se follaba a mi hermana y ese momento me dolía«, señaló Kiko Rivera también sobre su amistad con el cantante. Una confesión con la que David Broncano no pudo evitar estallar en carcajadas al igual que el público.

Tampoco se cortó a la hora de responder a las preguntas clásicas del programa. Después de toda una entrevista hablando de pajas, el cantante no tuvo reparo en ser sincero sobre su vida sexual. «Llevo un polvete este mes, que tampoco fue muy largo», lamentó Rivera, que se mostró más optimista en el tema del dinero, por la herencia que algún día tendrá. «Ahí voy a necesitar ayuda de los míos para gestionar eso, porque cuando veo dinero sale el diablo», confesó entre risas el invitado.