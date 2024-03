Kiko Rivera se explaya como nunca de lo que piensa de Antonio Tejado tras su detención

Ha pasado casi un mes desde que Antonio Tejado ingresara en prisión acusado de ser el autor intelectual del robo con violencia en casa de su tía, María del Monte. Un shock para todos sus familiares y amigos, como es el caso de Kiko Rivera, una de las personas más cercanas al detenido.

Durante una entrevista con ‘ABC’, el hijo de Isabel Pantoja ha preferido no entrar en detalles. Lo que sí ha reconocido es que se trata de «algo tan sumamente fuerte que no sé ni que decirte». Al enterarse, la conmoción fue brutal: «Me quedé impactado y no solo por él, sino porque yo también conozco a la familia entera».

Kiko Rivera siempre ha mantenido una excelente relación con la familia de Antonio Tejado, por lo que el shock fue mayor. «Uno no sabe ni en qué pensar, ni qué decir. Te pilla fuera de juego y no sabes qué es correcto hacer. No me ha pasado nunca nada así y no sé cómo reaccionar en un caso así de fuerte», ha confesado.

Kiko Rivera habla de su estado de salud tras su último susto

El asalto a la casa de María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, ocurrió el pasado mes de agosto, cuando ambas se encontraban dentro de la vivienda. Cinco personas encapuchadas accedieron al domicilio de madrugada, maniataron a la pareja y las amordazaron, incluso las llegaron a amenazar de muerte. Los asaltantes se llevaron todas sus pertenencias de valor, tanto de valor económico como sentimental.

En otro orden de cosas, Kiko Rivera se está recuperando de su último problema de salud, tras serle diagnosticado de osteonecrosis en las rodillas. «Estoy bastante mejor, con problemas de rodilla, pero que no me impide realizar mis compromisos», asegura. Han sido varios los sustos que ha tenido en los últimos tiempos. Aunque, quizá, el más grave fue el ictus que sufrió en el 2022.

A su lado, en todo momento, su mujer, Irene Rosales. Ella ha sido su gran apoyo, junto a sus tres hijos: Fran, fruto de su relación con Jessica Bueno, y Ana y Carlota, de su matrimonio con Irene Rosales. Precisamente esta regresó este sábado a la televisión como colaboradora de ‘Fiesta’, programa en el que ya estuvo colaborando hasta que la pandemia irrumpió en nuestras vidas.