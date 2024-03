Naiara desvela en ‘La Resistencia’ lo ocurrido con el premio de ‘OT 2023’: «No me ha llegado»

Este lunes 4 de marzo, ‘La Resistencia‘ ha comenzado la semana recibiendo a la flamante ganadora de ‘OT 2023’, Naiara. La joven se lo pasó «de locos» en el programa de Movistar Plus+ presentado por David Broncano, donde, además de responder a las preguntas clásicas, cantó dos canciones.

La maña empezó aclarando que su apellido, «Aznar», no tiene «nada que ver» con el expresidente del Gobierno, José María Aznar. Además, explicó que solo estudió hasta tercero de la ESO porque lo repitió dos veces, ya que ella «solo quería cantar». Motivo por el cual se apuntó a una orquesta.

Broncano confesó no haber seguido esta edición de ‘Operación Triunfo’, pero sí que quiso saber si había habido idilios dentro de la Academia. Naiara, sin pelos en la lengua, reconoció que «dormíamos todos en la misma habitación, 16 personas. Era muy divertido, pero que cada uno cuente lo suyo», soltó entre risas. Asimismo, comentó que compuso una canción en la Academia, que interpretó en el piano de Ricardo Castella.

No hay pruebas pero ya tampoco dudas de que se ha follado en Operación Triunfo. Al final dormir todos juntos ahí tres meses es como un campamento de verano. #LaResistencia @laenedenaiara pic.twitter.com/WymyfQfAPi — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 4, 2024

Naiara responde a las preguntas clásicas de Broncano

Al llegar a las preguntas clásicas, la ganadora de ‘OT 2023’ también se mostró sin filtros. Sobre sus relaciones sexuales en el último mes, Naiara le recordó al presentador que dos semanas estuvo encerrada en la Academia, y las dos últimas no ha tenido tiempo de nada: «Suspendo en esto. Vengo de 3 meses de sequía. Pero las dos semanas posteriores tampoco he tenido mucho tiempo, diría que saco 3 puntos. Es que no tengo tiempo para nada, ojalá más. Es triste pero…».

Respecto al dinero que tiene en el banco, la cantante recordó que el premio por ganar ‘OT’ era de 100.000 euros, menos lo que se lleva Hacienda, aunque reconoce que todavía no se lo han ingresado: «A mi no me ha llegado. No lo tengo aún». «En mi cuenta ahora tendré unos 10.000 euros de ahorrillos. Más el Audi que ya está pagado», sentenció.

Para cerrar la entrevista por todo lo alto, Broncano le propuso cantar algo más. Naiara aceptó encantada, y acabó interpretando la canción que le pidió el público, ‘La gata bajo la lluvia’, el tema de Rocío Dúrcal con el que nos emocionó en una de las galas de ‘OT 2023’.

Tres meses en la academia de OT son molto longo. Salen de ahí como vaquillas. #LaResistencia @laenedenaiara pic.twitter.com/qvNBbhOeuc — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 4, 2024