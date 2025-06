David Broncano destapa en 'La Revuelta' su fichaje fallido por Atresmedia que se desconocía: "No me cogieron"

Actualmente, David Broncano es uno de los rostros más populares de la televisión, gracias primero a 'La resistencia' en Movistar Plus+ y, desde hace casi un año, a 'La revuelta' en TVE. Sin embargo, antes de su meteórico salto a la fama como presentador, el cómico participó como colaborador en varios programas de entretenimiento de la pequeña pantalla.

El jienense debutó en televisión en el año 2006, en el concurso de Telemadrid 'Metro a metro' para, poco después, saltar a Paramount Comedy como monologuista. También formó parte de diversos espacios de humor como 'Estas no son las noticias' o 'Alguien tenía que decirlo'. Pero lo que pocos sabían es que Broncano estuvo a punto de fichar por 'Zapeando', uno de los programas más longevos y míticos de La Sexta.

Así lo ha recordado este lunes 23 de abril en 'La revuelta'. "Posiblemente, la era más oscura mía, la era 'Zapeando'", comenzó diciendo Jorge Ponce, uno de los colaboradores habituales del formato de La 1. Era entonces cuando el presentador sacó a relucir el tema: "Tú y yo hicimos el casting. A ti te cogieron y a mí no… Se me había olvidado que luego tú estuviste".

Broncano recuerda su casting fallido por 'Zapeando'

En el año 2023, el propio Broncano reveló a Lorena Castell en una entrevista que hizo el casting para formar parte del equipo de 'Zapeando': "Podría estar allí y no aquí", bromeó entonces. Además, recordó cómo, posteriormente, "Jorge Ponce estuvo en 'Zapeando' un verano y no le volvieron a llamar".

"He hecho muchas cosas en televisión de las que no estoy orgulloso y de los tacones tampoco", añadió Ponce este lunes en 'La revuelta', tirando de sentido del humor. "Es una era mía. He aprendido gracias a este tipo de cosas y ahora estoy donde estoy", sentenció el colaborador del programa de La 1.