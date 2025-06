Silvia Alonso revela el alto precio de su relación con Broncano y se desmarca de la polémica con Melody

David Broncano y Silvia Alonso empezaron a salir en el año 2021. El presentador y la actriz se conocieron durante la grabación del programa 'La Resistencia', que él presentaba en Movistar Plus+ y, desde entonces, se volvieron inseparables. Aunque ambos son muy celosos de su vida privada y pocas veces hablan en público de su relación.

Ha sido precisamente durante el photocall del estreno de la serie 'Ladrones', que Silvia Alonso protagoniza junto a Álex González y Asier Etxeandia, cuando la intérprete se ha mostrado muy molesta al ser preguntada por su relación con el actual presentador de 'La Revuelta'. La actriz ha dejado claro que no piensa hablar de su intimidad.

"Nunca es natural que se metan en tu vida privada. No, nunca es natural", ha asegurado ante los micrófonos de Europa Press y GTRES. Y añade: "Tampoco es algo sobre lo que pueda hacer algo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues intento como no prestarle mucha atención". Eso sí, tras ser preguntada por la polémica de Melody con Broncano, se ha plantado negando a hacer cualquier tipo de pronunciamiento.

Silvia Alonso habló de sus relaciones sexuales con Broncano en 'La Revuelta'

Aunque ninguno de los dos hace alarde de su relación, sí que han dado muestras de su complicidad las veces que ella ha visitado el programa de su chico. La última vez fue a finales del pasado mes de diciembre. Silvia Alonso acudió a 'La Revuelta' como invitada y no dudó en responder a la clásica pregunta de cuántas relaciones sexuales ha mantenido en el último mes.

Sin pelos en la lengua, espeto: "Nada más, que este mes he follado poco, y que más de 100. ¡Os quiero!". "No es fácil hacer este programa para mí, ¿eh? ¡Y no ha follado poco! Yo no sé qué cojones se piensa. Yo no sé qué requerimiento tiene. ¿Poco, de qué?", contestó Broncano, entre risas.