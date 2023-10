Luitingo abre fuego contra ‘GH VIP’ con lo que difunde tras su sonada expulsión: «Repugnante»

Parece ser que Luitingo no se ha tomado nada bien ser el último expulsado de ‘GH VIP 8’. Así lo pone de manifiesto con la publicación que ha compartido en sus redes sociales. El artista ha difundido una fotografía junto a un texto, que, si bien no ha escrito él, pero no deja nada bien parado ni al programa ni a su presentadora, Marta Flich.

«Ya está bien la broma. Ahora a seguir con lo que mejor sabes hacer, lo que has hecho toda la vida sin ayuda de nadie. Y yo cerquita para verlo”, comienza diciendo un amigo suyo con el que posa en la instantánea. Para, acto seguido, «hacer una pequeña reflexión acerca de la manipulación de @ghoficial».

«Me parece lamentable, repugnante, y triste que en este programa, con tal de ganar un poco de audiencia, manipulen imágenes, tengan una presentadora con órdenes de meter mierda, sin tener en cuenta que detrás de esas personas hay familias, amigos, seres queridos sufriendo. Hacéis mucho daño, y os la suda. Es una pena, porque es un reflejo de este país que parece que os gusta el morbo, lo malo, incidir en lo negativo aunque sea un 1%, olvidando el lado positivo, aun siendo el 99%. Lamentable. Un abrazo», sentencia el amigo de Luitingo en la publicación que él mismo ha compartido sin pudor en Instagram.

Los usuarios de X critican la actitud de Luitingo

Unas palabras que los usuarios de X, antes Twitter, no han tardado en difundir y criticar. «Que Luitingo haya subido a sus redes sociales esta foto dejando fatal a ‘GH’, dejando por los suelos a la presentadora del formato, me parece de muy poca vergüenza. Debería de agradecer más la oportunidad, espero que en el debate le pidáis explicaciones», escribía por ejemplo un usuario.

Mientras que otra aseguraba que «Luitingo está muyyyyyy reventado. Él, que se creía que era uno de los finalistas, se ha dado un baño de realidad y ahora ‘dispara’ contra el programa»; «¿Dónde se pensaba que iba? ¿A ‘Barrio Sésamo’? Da gracias que te ha tocado Marta y no una Milá o Jorge Javier porque no hubieran quedado de ti ni las migas», escribía otro espectador de ‘GH’.

Que Luitingo haya subido a sus redes sociales esta foto dejando fatal agh,dejando por los suelos a la presentadora del formato,me parece de muy poca verguenza Debería de agradecer más la oportunidad,espero que en el debate le pidáis explicaciones @ghoficial #GHVIP27O @martaflich pic.twitter.com/0D2DP1wBTh — 💎Χορός και αίσθηση💎🧡 (@alexito_locuras) October 27, 2023