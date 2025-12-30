Mediaset emite un comunicado ante la dimisión del presentador y director de 'GH VIP' Italia tras las acusaciones de extorsión

SI en España, el futuro de 'Gran Hermano' pende de un hilo tras el fiasco de 'GH 20' y a la espera de saber cómo funcionará 'GH DÚO', en Italia viven una grave crisis con 'Grande Fratello VIP' después de la acusación de extorsión a su presentador, Alfonso Signorini, que ha decidido apartarse de todos sus compromisos con Mediaset.

Así, el profesional ha decidido suspender sus compromisos con Mediaset después del escándalo en el que se ha visto envuelto después de que Fabrizio Corona le haya acusado en su programa 'Falsissimo' de YouTube de un presunto sistema de favores y conductas ilícitas para facilitar la entrada de concursantes en 'Grande Fratello VIP'.

Los abogados de Signorini, Daniela Missaglia y Domenico Aiello, quienes recientemente asumieron la defensa civil y penal, respectivamente, "en el complejo caso en el que es víctima de una conducta delictiva grave y persistente", anunciaron la decisión del presentador, "que ya ha sido comunicada a la empresa". Según la defensa, la suspensión cautelar busca proteger tanto al propio presentador como a las personas implicadas, y hacer frente al "eco mediático" que han tenido estas acusaciones.

"La intención de esta defensa es exponer cada detalle de esta campaña calumniosa y difamatoria, orquestada con la clara intención de destruir el honor, la respetabilidad y la brillante carrera del Dr. Alfonso Signorini", recalcan los abogados del presentador de 'GH VIP' en Italia.

Por su parte, Mediaset Italia ha enviado un comunicado en el que avanza que actuará "con determinación", basándose exclusivamente en "elementos objetivos y hechos verificados" para combatir cualquier contenido difamatorio o calumnioso con el fin de proteger el respeto a las personas, los hechos y sus propios intereses. El grupo recuerda que, como parte de uno de los principales conglomerados audiovisuales europeos, tiene el deber de salvaguardar la integridad de sus actividades, de sus productos editoriales y su reputación ante el mercado y el público.

Asimismo, desde el grupo italiano reiteran que quienes trabajan en la empresa deben adherirse a principios claros de equidad, responsabilidad y transparencia, tal como se definen en el Código Ético, que se aplica sin excepción. Por ello, ya han iniciado un proceso de investigación sobre lo sucedido.

Por último, Mediaset celebra la decisión de Alfonso Signorini de suspender su trabajo editorial en 'GH VIP' como medida de precaución, dada la necesidad de protegerse a sí mismo y a quienes están involucrados en el escándalo mediático en el que se vio involucrado involuntariamente.

Las acusaciones de extorsión contra el presentador de 'Grande Fratello VIP'

Todo surgió a raíz del episodio del 15 de noviembre de "Falsissimo", titulado "El Precio del Éxito - Parte 1", en el que el exrey de los paparazzi realizó graves acusaciones contra el presentador de Gran Hermano, alegando que había insinuado insinuaciones a candidatos y concursantes del programa mostrando chats e imágenes sexualmente explícitas.

Tras ello, Signorini respondió de inmediato con una denuncia presentada por su abogado, Andrea Righi, que dio lugar a la apertura de una investigación por parte del fiscal Alessandro Gobbis y la diputada Letizia Mannella, en la que Corona fue investigado por difundir imágenes sexualmente explícitas. El domingo pasado, se registró el domicilio de Corona en Milán.

Ahora, Signorini queda apartado de la televisión y de Mediaset a la espera de que la justicia dirima la veracidad de los hechos mientras la Fiscalía continúa analizando los hechos, incluida la difusión de material íntimo y las acusaciones de intento de extorsión.