La oferta de trabajo a Carmen Alcayde fuera de Telecinco que ha decidido rechazar

Desde el fin de ‘Sálvame’ en junio del año pasado, muchos colaboradores iniciaron proyectos fuera de Telecinco y otros se quedaron. Y aunque Carmen Alcayde fue una de las que permaneció en la cadena, parece que otras cadenas no tardaron en interesarse por ella. En una entrevista reciente con Diez Minutos, la comunicadora se ha sincerado sobre las ofertas que llegó a rechazar tras el fin del programa vespertino.

Alcayde, que puso hace poco fin a su aventura en ‘GH VIP’, reflexiona con Diez Minutos sobre cómo se siente en el terreno profesional. «La verdad es que estoy pletórica porque ahora mismo estoy muy bien profesionalmente y personalmente. El sacrificio de ‘GH’ de estar separada de mis hijos, parece que ha dado sus frutos», revela la colaboradora de Mediaset.

Y aunque ahora está encantada con su puesto como tertuliana en ‘Así es la vida’, asegura que en un principio no tuvo una buena acogida. «Ahora muy bien, pero al principio Avilés no sé que dijo de mí y me recibieron… Ya saben que soy una buena compañera», aclara Carmen Alcayde antes de revelar que el magacín presentado por Sandra Barneda no había sido su primera oferta al terminar ‘Sálvame’.

Carmen Alcayde: «Yo me siento de Mediaset»

Carmen Alcayde en ‘Así es la vida’.

La periodista Susana Jurado, de Diez Minutos, no se cortó al preguntarle a la comunicadora por una oferta que rechazó de otra cadena. «Cuando acabó ‘Sálvame’ te ofrecieron irte a TVE y no fuiste», le recalca. «Tuve ofertas de varias cadenas, pero yo me siento de Mediaset», sentencia la que fuera presentadora de ‘Aquí hay tomate’, confirmando que se le ofrecieron varios proyectos fuera de Telecinco.

Sin embargo, la colaboradora de ‘Así es la vida’ no desveló el nombre de las demás cadenas, más allá de la citada por Diez Minutos. Aún así, no sería descabellado pensar que otros programas de la competencia la tuvieron en consideración cuando el programa acabó. ¿Sería ‘Mañaneros’ el programa que le lanzó una oferta a Carmen Alcayde?