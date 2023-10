Media casa de ‘GH VIP’, en pie de guerra contra Zeus por su decisión con el premio final

Zeus Montiel vive un momento agridulce dentro de la casa de ‘GH VIP‘. El pasado jueves el concursante tuvo que afrontar la marcha de Susana Bianca como nueva expulsada. Sin embargo, su distanciamiento duró poco puesto que el joven decidió descontar 25.000€ del premio final del reality a cambio de que Susana volviese a la casa. Los compañeros no han dudado en cuestionar dicha decisión, lo que le ha valido más de un desencuentro.

Álex Caniggia ha recordado las críticas que recibió por gastarse tan solo 100 euros del premio final en conseguir la inmunidad. «Estoy seguro que a Luitingo le ofrecieron pagar para Pilar y él no aceptó. Estoy recaliente porque pagó 25.000 euros el boludo. Yo gasté en la inmunidad cien euros, nada y después vine este y se gasta 25.000 euros y nadie dice nada. Una vergüenza», ha clamado el concursante.

Estas críticas han provocado que Luitingo se rompiese al recordar la negativa que le dio a Pilar. «Escúchame, eso ella no lo va a tener en cuenta, porque ella sabe cómo eres tú», ha intentado animarle Jessica. Mientras, el cantante no ha dejado de llorar al no haber hecho como Zeus y haber salvado a Pilar. «Me ha decepcionado un poco y no me esperaba que lo fuese a hacer Zeus. Ha sido un poco egoísta, avaricioso y posesivo», ha compartido.

Acto seguido, Luitingo ha continuado criticando la acción llevada a cabo por Zeus. «Creía que era un tío más generoso en ese sentido. Yo sé lo que él siente, pero lo mismo que siente Zeus lo siento yo que incluso me besé con Pilar antes que él y he tenido más cosas con la pilar que él».

No ha sido el único puesto que Álex ha asegurado: «Se enterró solo». «La avaricia rompe el saco», ha clamado Luitingo. También Carmen Alcayde ha ironizado asegurando que quería gastarse 25.000 euros en hablar con sus hijos. De igual manera, no ha tenido reparo en tildarle de «intocable» puesto que nadie se ha rebelado ante dicho comportamiento.

Poco después y en directo, Luitingo ha vuelto a abordar los motivos por los que no decidió rescatar a Pilar. «Yo pensé antes en el compañerismo y no miré posesivamente por quedármelo yo. Me dolió mucho porque no podía contar nada», ha comentado en clara referencia a la acción llevada a cabo por Zeus. Consciente de las críticas hacia su pareja, Susana ha querido romper una lanza a favor de Zeus asegurando: «Yo hubiera hecho lo mismo, pero no hay que prejuzgar porque nunca sabes cómo te puedes ver en la situación y cómo actuarías».