El tenso desencuentro de Joaquín Prat y Ana Rosa en pleno directo: «¿A ti te parece normal?»

Ana Rosa Quintana regresaba este miércoles a ‘El programa de Ana Rosa‘ tras una semana de vacaciones para cubrir la recta final de la campaña electoral. Y en su editorial, la presentadora cruzaba los límites al sumarse a Feijóo al tratar de azuzar la sombra de la irregularidad en las elecciones por el voto por correo. Este viernes ha sido Joaquín Prat el que ha querido defender el sistema y a Correos de las graves acusaciones que ha recibido estos últimos días la empresa pública.

«Son muchísimas las personas que van a votar, pero van a votar estando en su lugar de vacaciones. A ver si los que están en su lugar de origen pueden ir a recogerlo o los que están en el extranjero. Vamos, que todo se ha hecho para no facilitar el voto», eran las palabras exactas que expresaba Ana Rosa. Un día después, el jueves volvía a poner en entredicho a Correos y un reportero del programa le desmontaba su información al instante.

Cansado de escuchar ataques hacia Correos y después de haber defendido que él había votado por correo sin ningún problema; Joaquín Prat se enfrentaba tanto a Ana Rosa como a colaboradores como Isabel San Sebastián y Javier Gállego que insistían en que hay gente que se ha quedado sin votar porque no le ha llegado la documentación a tiempo por estar ya de vacaciones.

«El sistema ha funcionado a pesar de una dirección ineficaz de Correos y que no ha reaccionado», insistía Javier Gállego que criticaba que el director de la empresa estuviera desaparecido y cargara de nuevo contra Pedro Sánchez por poner las elecciones en pleno verano.

Joaquín Prat se enfrenta a Ana Rosa y Javier Gállego por las críticas a Correos

Tras escucharle, Joaquín Prat se mostraba contundente. «Lo de que la gente no vaya a votar como tú sospechas que está intentando hacer el Gobierno a través de correos…», trataba de decir el copresentador de ‘El programa de AR’ mientras tanto Ana Rosa como Javier Gállego le cortaban para decir que nadie estaba diciendo eso.

«Todo esto favorece a la derecha. Se han hecho todos los esfuerzos del mundo para que la gente vote. Pero los ciudadanos cuando solicitamos el voto por correo tenemos que ir a solicitarlo sabiendo toda la información que requiere el voto por correo. El plazo para recibir el voto por correo en tu casa, y se ha ampliado, era del 3 al 16″, defendía Joaquín Prat. «Lo hemos contado los medios de comunicación por activa y por pasiva», aseveraba.

«Lo que no puede hacer el ciudadano es pedir el voto por correo, decir que no lo ha recibido y el día 14 me voy. Aún así podía, y muchos lo han hecho, solicitado una reexpedición. Y gracias a los funcionarios de Correos se ha hecho el esfuerzo para que se reciba todo el voto. No consigo entender muy bien cuál es el juego del voto por correo y sobre todo por muchas personas que lleváis un año y medio pidiendo una convocatoria anticipada de elecciones. Pero como ahora hace calor no nos va bien», soltaba sin pudor Joaquín Prat.

Ana Rosa se encara con Joaquín Prat: ¿Te parece normal votar el 23 de julio?»

Era entonces cuando Ana Rosa le espetaba con cabreo: «¿A ti te parece normal que votemos el 23 de julio no, te parece muy normal?». «A mí me parece que da igual votar el 23 de julio que el 20 de diciembre», replicaba Esther Palomera que aplaudía el discurso del presentador. «Pues a mí no me parece normal, se podía votar en septiembre», insistía Ana Rosa.

«A mí lo que me parece normal Ana es que se vote. Y si hace calor vas a la compra igual, vas al trabajo…», defendía Joaquín Prat. «¿A ti no te ha tocado mesa no Joaquín?», le soltaba Isabel San Sebastián. «¿Qué tiene que ver?», replicaba Joaquín Prat por su parte mientras Isabel San Sebastián insistía que no es normal hacer votar a la gente en plena ola de calor.