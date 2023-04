‘Supervivientes’ ya no será igual tras su sexta gala y esto es lo que necesitas conocer

Con seis galas ya emitidas de ‘Supervivientes 2023’, el reality de supervivencia ha decidido cerrar una etapa en Telecinco y comenzar otra. Esto queda patente con el desenlace de las aventuras de los náufragos en otras localizaciones y otros grupos. «Esta noche todo va a cambiar en ‘Supervivientes 2023’. Va a haber nuevos grupos en dos nuevas localizaciones», anunció Jorge Javier.

Una reagrupación en la que el papel de los espectadores fue esencial. Tal y como comentó el presentador al inicio de la gala, la audiencia del reality aventurero era la encargada de reorganizar los grupos: «Vosotros estáis decidiendo el reparto de los grupos con vuestros votos«.

También el público fue el que determinó enviar a los concursantes a una u otra localización. Respecto a ello, tal y como indicó Jorge, el reality abre dos nuevas playas: ya no serán Playa Fatal ni Royal, pues entran en escena Cayo Paloma y Playa Cabeza de León.

Conforme fue transcurriendo la sexta gala de ‘Supervivientes 2023’, el reality fue ofreciendo más información de los nuevos grupos. A través de unas tablillas que se iban descubriendo poco a poco los concursantes, se ha podido conocer a qué localización acudirán como concursantes.

Así han quedado los nuevos equipos de ‘Supervivientes 2023’

Equipo Playa Cabeza de León

Arelys Ramos

Raquel Arias

Diego Pérez

Ginés Corregüela

Asraf Beno

Yaiza Martín

Equipo Cayo Paloma

Bosco Blanch

Manuel Cortés

Adara Molinero

Jonan Wiergo

Alma Bollo

Katerina Safarova

El reparto de grupos de los concursantes de ‘Supervivientes 2023’ no ha dejado a todos satisfechos. Mientras que Ginés Corregüela ha celebrado permanecer junto a Yaiza, Asraf no ha podido ocultar su tristeza al no estar junto a Adara Molinero. Cabe recordar que el único apoyo del joven es Adara, quien ahora comparte grupo con Manuel Cortés, enemigo íntimo de la pareja de Isa Pantoja.

De igual manera, otra de las parejas que podrán proseguir con su historia de amor en los Cayos Cochinos es la formada por Manuel Cortés y Katerina Safarova, quienes se dieron su primer beso en la playa hace apenas unos días.