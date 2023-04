«No hay derecho»: Raquel Mosquera dice ‘hasta aquí’ en ‘Supervivientes’ ante lo ocurrido con Yaiza

Yaiza se ha estrenado en ‘Supervivientes 2023‘ protagonizando una enorme bronca en el reality. En concreto, la superviviente ha vivido un tenso encontronazo con Raquel Mosquera cuyo origen se ha podido conocer durante la emisión de la gala semanal. «Tenemos una bronca que ha sucedido esta tarde de Yaiza y Raquel Mosquera, que os vais a quedar absolutamente pegados al sofá. Vamos que no van a salir ni las procesiones, no te digo más», ha adelantado Jorge Javier Vázquez.

Dicho encontronazo ha comenzado cuando la peluquera ha mostrado su intención de recoger leña: «Cada uno haced lo que creéis que tenéis que hacer que yo voy a coger leña». Una actitud que no ha gustado a compañeros como Yaiza: «Es demasiado heavy tío, que no puedo«. «Todos deberíamos encontrar leña antes de hacer fuego porque si no tenemos leña, no podemos hacer fuego», se ha defendido Raquel.

Por su parte, Yaiza respondía evidenciando la tensión existente entre ambas: «¿Descubriste la pólvora Raquel? Si no tenemos leña, no podemos hacer fuego». «Todo ese teatro que estás haciendo, tú misma lo estás haciendo porque está ahí la cámara. No entiendo que te pongas así», le ha asestado Raquel Mosquera.

De igual manera, Raquel ha sacado a la palestra el nombre de Ginés y el culebrón en torno a él, lo que ha provocado el estallido definitivo de la recién llegada. «Cuidadito ahí, no me toques. Habla de mí que es la que tienes aquí. Cuando lo conozcas a él, vas a hablar con él. Tú te ganas estar en esa posición y esa nominación. Cuidadito con los míos», le ha advertido Yaiza.

Por su parte, la superviviente ha respondido: «Pienso que no le va a gustar (a Ginés) que tú y yo discutamos«. Como respuesta, Yaiza le ha espetado: «Ni lo conoces, ni has concursado con él, pero tu energía negativa me sobra». Finalmente, Raquel Mosquera no ha dudado en zanjar cuentas pendientes diciendo: «No quiero hablar más contigo. A ti es a la que no te gusta que te digan las cosas».

Se dispara la tensión entre Yaiza y Raquel Mosquera

Poco después, en ‘La Palapa’, ambas han proseguido dedicándose numerosos ataques que evidencian su guerra sin cuartel. «No la aguanto nada. No es mi amiga, es mi conocida. Se me ha caído un mito. Lo que se ve y lo que hace y lo que dice, nada tiene que ver con la realidad, por lo menos lo que veía en mi casa», ha soltado Yaiza.

Así pues, Raquel Mosquera no ha dudado en defenderse y en plantarse en ‘Supervivientes’: «Aquí la única falsa es ella que el mismo día que vino me dijo que lo estaba haciendo muy bien y ahora que están las cámaras ha dicho que estoy haciendo un pésimo concurso, que no valgo para nada y que soy una concursante malísima. Una persona que viene después de un mes y pico de la calle no puede venir a desestabilizar a una persona así de esa manera. Me han tenido que tranquilizar y todo. Eso no hay derecho y no es victimizar«.