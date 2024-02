El insólito movimiento de Chayo Mohedano y Raquel Mosquera contra Rocío Carrasco

Chayo Mohedano quiso hacer partícipes a todos sus seguidores de Instagram del «día de chicas» que tuvo. Un plan que compartía, ni más ni menos, que con Raquel Mosquera. Un reencuentro que ha sorprendido mucho a sus ‘followers’ debido a las cosas tan fuertes que la peluquera ha dicho en televisión sobre su prima, Rocío Carrasco.

A través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram, la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito ha anunciado cuál ha sido su último plan. «¡Hola gente bonita! Aquí estoy, en la peluquería. Me he venido con Alejandra, nos vamos a cambiar el look. ¿Qué nos vamos a hacer? Y lo más importante ya no es lo que nos vamos hacer, es quién nos lo va a hacer», comenzaba explicando la cantante.

Acto seguido, daba más detalles de cómo había surgido esta reunión con Raquel Mosquera: «El otro día, bueno digo el otro día y ha pasado un mes, estaba buscando un disfraz para mi hijo Andrés. Puse en el buscador ‘disfraces cerca de Brunete’ y la vida, porque la verdad es que no la buscaba, me volvió a reencontrar con una persona que hacía tiempo que no veía pero que la tengo un cariño tan especial. Estuvimos hablando, nos pusimos al día… Y dijimos de volver a vernos, ya con nuestros respectivos niños para ponernos más al día. Y aquí estoy con mi Raquel».

Así ha sido el cambio de look de Chayo Mohedano

Por su parte, la viuda de Pedro Carrasco también ha dedicado unas palabras llenas de cariño hacia Chayo Mohedano: «Con mi Chayo. Es una persona a la que quiero muchísimo, siempre lo he dicho. Desde hace muchos añitos, cuando ella era muy jovencita, ya nos iba cantando en el coche, que canta maravilloso, al tito Pedro y a mí. Son recuerdos tan bonitos que los llevamos aquí, en el corazón».

La excolaboradora televisiva también tiene claro que va a «seguir creando momentos» con Raquel: «La vida… Que si te dejas sorprender, te sorprende y es maravillosa. Mira que trabajadora, no para, no ha parado nunca. Además tiene la peluquería llena de gente». Poco después, a través de su cuenta de TikTok, la cantante ha mostrado el antes y el después de su cambio de look.

Chayo Mohedano ha estrenado una melena mucho más luminosa y sana gracias a unos reflejos rubios más claros que los anteriores y unos tirabuzones. Un resultado con el que parece estar encantada. Sin embargo, este reencuentro ha sido calificado por muchos seguidores de Rocío Carrasco como una «venganza» de ambas hacia la hija de Rocío Jurado. Lo que está claro es que a la concursante de ‘Bake Off’ no le habrá hecho ninguna gracia este último movimiento de su prima.